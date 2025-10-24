『ストレンジャー・シングス』シリーズ最終話は全米の映画館で上映決定 Netflix史上初の試み
世界中でセンセーションを巻き起こしたNetflixのドラマシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』がついにファイナルを迎える。このたび、2時間にわたって配信される最終話が、映画館で上映されることが分かった。
【写真】みんな大きくなりました 『ストレンジャー・シングス5』場面写真
本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した“裏側の世界”という異世界の脅威に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信以降、瞬く間に世界中で大ヒットし、さまざまなエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた。
Varietyによると、シリーズファイナルとなるエピソード「The Rightside Up（原題）」は、Netflixと全米350以上の映画館で現地時間12月31日にプレミア上映され、2026年1月1日まで上映されるそう。上映劇場の詳細は後日発表される。クリエイターのマット＆ロス・ダファー（ダファー兄弟）は先月、同紙の取材に対し、劇場での上映に意欲を示しており、これを受けてファンからも待望の声が上がっていたそうだ。なおNetflixのドラマシリーズが配信と同時に劇場公開されるのは、これが初の試みとなる。
Netflixはオリジナルコンテンツを配信プラットフォームにて公開することを旨としているが、アカデミー賞候補と目される作品を配信前に劇場公開してきた実績があり、本年度も『フランケンシュタイン』や『ジェイ・ケリー』、『ハウス・オブ・ダイナマイト』の劇場公開を予定している。またこの夏は、大ヒットを記録したアニメーション映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』の応援上映を劇場で行い、興行収入トップを記録。ハロウィンの週末にも、一部の劇場で再び上映することを発表している。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、VOL 1（第1〜4話）が11月27日（木）10時、VOL 2（第5〜7話）が12月26日（金）10時、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日（木）10時より世界独占配信される。
【写真】みんな大きくなりました 『ストレンジャー・シングス5』場面写真
本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した“裏側の世界”という異世界の脅威に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信以降、瞬く間に世界中で大ヒットし、さまざまなエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた。
Netflixはオリジナルコンテンツを配信プラットフォームにて公開することを旨としているが、アカデミー賞候補と目される作品を配信前に劇場公開してきた実績があり、本年度も『フランケンシュタイン』や『ジェイ・ケリー』、『ハウス・オブ・ダイナマイト』の劇場公開を予定している。またこの夏は、大ヒットを記録したアニメーション映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』の応援上映を劇場で行い、興行収入トップを記録。ハロウィンの週末にも、一部の劇場で再び上映することを発表している。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、VOL 1（第1〜4話）が11月27日（木）10時、VOL 2（第5〜7話）が12月26日（金）10時、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日（木）10時より世界独占配信される。