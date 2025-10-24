MAZZEL・NAOYA＆龍宮城・冨田侑暉W主演『セラピーゲーム』予告30秒ver＆オフショット解禁
音楽グループ・MAZZELのNAOYAと龍宮城の冨田侑暉がダブル主演する10月29日スタートのドラマ『セラピーゲーム』（日本テレビ／毎週水曜24時59分）より、予告編30秒バージョンが解禁。併せて、オフショットを公開された。
【動画】XY・HAYATO、ICEx・阿久根温世、濱岸ひよりの映像も初登場！ ドラマ『セラピーゲーム』予告編30秒バージョン
本作は、シリーズ累計130万部突破、BLアワード・シリーズ部門4年受賞の日ノ原巡による同名漫画をドラマ化。獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生×恋に臆病なツンデレフォトグラファー、賭けから始まる2人の恋（ゲーム）の行方は？
解禁された映像は、ともに一夜を過ごした翌朝、湊（NAOYA）が静真（冨田侑暉）に忘れられたホテルでの衝撃的なシーンから始まる。静真を落とす賭けを始めた湊。そんな湊に対して、直向きに誠実に接する静真。最悪の出会いから、だんだんとお互いの良さに気づき、気持ちが変化していく様子が映し出されている。
また、湊と静真を取り囲む、樹（佐藤瑠雅）と翔平（HAYATO／XY）や、静真の大学の同級生・巽（阿久根温世／ICEx）と近澤（小西詠斗）、静真の元カノ・ユカ（濱岸ひより）の映像も初登場。MAZZELが歌う「Only You」が、湊と静真の溢れる思いをより一層強調し、ドラマ本編への期待感を高めている。MAZZEL「Only You」音源の一部は、本日10月24日19時より先行配信開始。
さらに、オフショットも公開、ドラマでは見られない表情や、この作品のポイントの一つである動物と触れ合うキャストたちの姿も映し出されている。
そして、ドラマのグッズ発売も決定。主演2人の撮り下ろし素材を使用したアクリルスタンドや、原作イラストを使用したクリアポスターなど、原作・ドラマファン楽しめるラインナップとなっている。
また、アニメイト池袋本店にて開催される『セラピーゲーム』ドラマ化記念フェアにてグッズを販売。フェア開催期間中、対象グッズ・書籍を3000円（税込）以上購入ごとに、「IDカード風フォトカード（全2種）」をランダムで1枚プレゼント。開催期間は11月25日〜12月25日。アニメイト通販、DMM通販でも上記期間で予約を受け付ける。
なお、グッズの詳細は、後日ドラマ公式Xで発表。
ドラマ『セラピーゲーム』は、日本テレビにて10月29日より毎週水曜24時59分放送。
