【Mリーグ】ABEMAS・日向藍子、6歳愛娘に作った“キャラ弁”に反響「愛情たっぷり」「クオリティ高い」
麻雀のプロリーグ『Mリーグ』渋谷ABEMASの日向藍子（最高位戦日本プロ麻雀協会）が24日にエックスを更新し、この日遠足だったという6歳の愛娘のために作ったキャラ弁を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】日向藍子が作ったキャラ弁がかわいい！
日向は「今日は娘6歳の遠足の日」「早起きしてお弁当作りました〜！！」「ピカチュウといってらっしゃい〜」と、自ら手作りしたお弁当の写真をアップしている。
写真の弁当は、下半分が『ポケットモンスター』の人気キャラクター、ピカチューで占められており、タコさんウインナーのほかに、モンスターボールも器用に再現している。
この日向お手製のキャラクター弁当には、コメント欄に「センスの塊ですね」「愛情たっぷり」「すごいです！！可愛すぎて食べられない現象が起こってしまいそうなくらい…！！」「これは一生の思い出になりますね！麻雀と一緒でクオリティ高いです！」「これは娘様が喜ぶと思います クオリティ高い」といった称賛のコメントが寄せられ、漫画『東大を出たけれど 麻雀に憑かれた男』の原作者としても知られる須田良規プロ（日本プロ麻雀協会）からの「口！海苔切ったのが！すごすぎる！」というコメントには、日向が「何回も海苔切って選抜しました」と、こだわり抜いた部分であることを明かしている。
引用：「日向藍子（渋谷ABEMAS）」エックス
