やっぱり【ユニクロ】が頼りになる！ 40・50代の秋冬に♡「上品ニットワンピ」

そろそろニットアイテムが活躍する季節。キレイ見えを目指したいミドル世代の秋冬コーデには、【ユニクロ】のニットワンピースがおすすめ。細めのリブ素材やシックな色味が上品で、大人コーデにぴったり。シンプルで重ね着もしやすく、着こなしのバリエーションが広がりそうです。

一枚でもレイヤードでも楽しめるリブワンピース

【ユニクロ】「3Dニットメリノブレンドワンピース」\3,990（税込・セール価格）

すっきりとしたリブ編みで、洗練された大人っぽい着こなしが叶いそうなワンピース。上品なモックネックデザインも、ミドル世代のキレイ見えをサポート。フィット感があり、ジャケットやベストとのレイヤードスタイルでも活躍する予感。カラーは知的なムードが漂うブルーと、シックなブラックの2色展開。

パンツやスカートとのレイヤードに！ ミニ丈ワンピース

【ユニクロ】「ニットミニワンピース」\3,990（税込・セール価格）

ややゆったりめシルエットのミニ丈ワンピースは、パンツともスカートともレイヤードを楽しめるのが魅力。ジーンズと合わせてカジュアルに、プリーツスカートできれいめに仕上げるのも◎ タートルネックで首まわりまで暖かく、ヘビロテしたくなりそう。ベージュ・ブラック・ネイビーというミドル世代に似合う上品な色味をラインナップ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M