NTTデータは24日、仕事をしながら家族の介護を行う、「ワーキングケアラー」を支援する新たな事業を発表しました。

NTTデータが新たに発表した事業は企業と従業員が抱える仕事と介護の両立という課題を解決しようというものです。

企業に対しては、従業員の介護に関する悩みの実態調査などを行い、そのデータなどから企業に潜む課題を浮き彫りにして、介護離職を防ぐための専門家による提言などを行います。

一方、ワーキングケアラーの従業員らに対しては、ケアマネジャーら介護のスペシャリストが個別にカウンセリングを行い、不安や悩みに対するアドバイスなどをします。

介護が必要な家族を遠隔で見守るほか、通院付き添いなどの生活支援も介護事業者と連携し行っていくということです。

介護をめぐって従業員とその企業を包括的にサポートする事業としては国内初の取り組みだということです。

さらに、将来は、調査データを基にしたAIを利用して、相談できずに悩みや不安を抱えるワーキングケアラーの従業員に対して企業がアプローチしやすくなる、としています。

国の試算では2030年には「ワーキングケアラー」がおよそ318万人にのぼり、およそ9兆円の経済損失が見込まれています。NTTデータは実証実験として国内社員14000人に調査を行ったところ、4割が予備軍を含めたワーキングケアラー、40歳以上では6割以上が該当したということで、また、該当者の半数以上が介護などの対応で仕事に影響が出ていると答えています。

NTTデータの鈴木正範社長は「晩婚化により、ワーキングケアが始まる年齢が、どんどん若くなっていると思う」「働き手の介護の悩みは私的な問題として、 企業が立ち入りにくい部分があった。その実態を調べてデータをできるだけ集めることで、企業側が従業員個人で抱え込んでいる悩みにアプローチしやすくなる」と語っています。

また、サービスを通じて介護事業従事者の収入増加を目指すとしていて、サービスを行うNTTデータ ライフデザインの濱口雅史社長は「介護のネガティブなイメージが多いところを変えていきたい」と話しています。