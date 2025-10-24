10奪三振＆3本塁打という驚異的な活躍でチームのワールドシリーズ進出を決めたロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）。そんな中、大谷の妻である真美子夫人が登場した“ある写真”に注目が集まっている。

【画像】「全員が黒ルックでまとめる中…」真美子夫人（28）の“1人だけホワイト”が注目を集めた奥様会インスタの写真



奥様会インスタに“1人だけ白”で登場

きっかけとなったのは、「週刊文春」が10月20日に配信した「大谷真美子夫人（28）が久しぶりの奥様会インスタ登場で見せた『1人だけホワイト』の真意とは？」と題する記事。

記事によると、真美子さんは10月1日（日本時間）にドジャースの選手の妻たちによる「奥様会」の公式Instagramに久しぶりに登場。参加者が黒ルックで統一する中、真美子さんだけが白の装いで現れたことで注目を集めたという。

「笑顔で写真に映るメンタルはさすが」と称賛のいっぽうで…

この記事に対してYahoo!コメントではさまざまな反応が寄せられている。

撮影に応じた真美子さんに対して「笑顔で写真に映るメンタルはさすが」「私なら気付いた瞬間に帰りたくなる」と称賛の声があった。

また一方で、「辛い思いをしていなければ良いのですが」「ストレスになってないと良いけど」といった心配の声も上がっていた。

“1人だけホワイト”の真意はどこにあったのか。「週刊文春」の記事では、米スポーツ誌の反応や現地記者による分析なども報じている。

（「文春オンライン」編集部）