ドジャースの主砲、フレディ・フリーマン内野手の妻・チェルシーさんが２４日、自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。「ベシア家のために、皆様の祈りを」と呼びかけ、球団のリリース画像に添えた。

ドジャースは２３日（日本時間２４日）に、アレックス・ベシア投手が家族の問題を抱えているためチームを離脱すると発表。リリースには「心痛むお知らせとなりますが、アレックス・ベシアが妻のケイラさんとともに深刻な家族の問題に対処するため、チームを離れました。ドジャース球団一同、ベシア家の皆様に心よりお見舞い申し上げます」と記された。

チームが翌２４日にブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦を控える状況でのもたらされたつらい知らせ。チェルシーさんだけでなく、ラッシング捕手ら同僚もチームのリリース画像を投稿。ロハス内野手は画像に祈りのマークをつけて投稿した。

ベシアは今季フル回転でブルペンを支えてきた左腕。６８試合に登板し、４勝２敗２６ホールド、５セーブ、防御率３・０２をマーク。ポストシーズンも７試合に登板し、２勝を挙げる活躍を見せていた。