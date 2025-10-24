柏木由紀「ヘアメイクさんもこれ使ってて」プロも愛用！メイク前のスキンケアアイテム

柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【メイク】誰でも似合う秋メイクはこれ！！』の動画を投稿。メイクの様子を見せてくれながら、愛用品も紹介してくれました！

■メイク前に

動画内に登場したのはこちら！

CellFusionC/ポストアルファクーリングパッド 2,520円（編集部調べ）

肌のほてりを抑え、保湿を叶えてくれるクーリングパッド！

柏木さんはこちらをメイク前のスキンケアとして使用。使い心地について「冷たくてひんやりするんですよ」と肌に清涼感が広がると紹介。

こちらを使う理由についても「メイクの時は1回冷たくしたい、顔がほてっている」「メイクが崩れやすくなっちゃう気がする」と肌の熱を冷まし、メイク持ちをアップさせるためだと語っていました。

また、お仕事でもこちらを使用する場面があるといい「ヘアメイクさんもこれ使ってて」とプロも使用している商品だと明かしていました。

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も紹介しながら“秋メイク”の様子を披露。ぜひチェックしてみてくださいね！