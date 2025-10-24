今季最初のエル・クラシコはマドリー有利！ スパコンの予想に海外メディアが見解「決してデータで決まるものではない」
現地10月26日、ラ・リーガ第10節でレアル・マドリーとバルセロナが前者の本拠地サンティアゴ・ベルナベウで対戦する。
スペイン屈指の名門同士が激突する今季最初のエル・クラシコに世界中が注目するなか、大手データサイト『Opta』が自社のスーパーコンピューターで勝敗を予想したようだ。カタールのスポーツ専門局『beIN Sports』が伝えている。
マドリーの勝利確率は45.6％、バルサのそれは31％、引き分けは23.6％。予想の理由は以下のとおりだ。
「マドリーは直近５試合のうち４試合に勝利している。アトレティコ・マドリー戦（２−５）での敗戦だけが、完璧な連勝を阻んでいる。一方、バルセロナはジェットコースターのようだ。直近のリーグ戦では、ロナルド・アラウホの終了間際の得点でジローナに２−１で勝利した。しかし、その前にはチャンピオンズリーグ（CL）のパリ・サンジェルマン戦（１−２）、ラ・リーガのセビージャ戦（１−４）と２連敗を喫している。不安定さが最大の敵だ」
これに『beIN Sports』は「見通しではマドリーが有利のようだ」と伝えたうえで、「しかし、歴史が教えてくれるのは、エル・クラシコは決してデータで決まるものではないということだ」と見解を示す。
「重圧、誇り、そして感情が、一瞬にしてすべてを変えてしまうこともある。彼らのAIが間違っていなければ、ベルナベウはホームチームの勝利を祝う場になるかもしれない。しかし、クラシコは心理的な側面が結果を大きく左右する」
伝統の一戦はどちらに軍配が上がるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
