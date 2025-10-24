『ポケモン』新章開幕でタロちゃん初登場！豪華な追加キャスト3人発表 第115話あらすじ＆場面カット
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第115話「テラ☆キラ！ブルーベリー学園」あらすじ＆先行場面カットが公開された。31日より新章「ライジングアゲイン」編が放送される。
【画像】可愛すぎるタロちゃん！新キャラ続々の『アニポケ』新場面カット
新章では『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』「後編・藍の円盤」のキャラ・ブルベリーグ四天王のタロ、カキツバタが登場。修行の舞台となるブルーベリー学園が描かれ、シアノ校長など新たな人物、ポケモンたちとのバトル、出会いが描かれる。
シアノ役は大和田伸也、タロ役は小林星蘭、カキツバタ役は吉野裕行が務める。
■第115話あらすじ
ポケモンバトルが盛んなブルーベリー学園に修行をするためやってきたリコたち！そこで出会ったのはブルべリーグ四天王のタロ！
タロに案内されて、リコたちは学園内のテラリウムドームを探索する。さらに、アンやネモとも再会！ロイは、ネモと久しぶりにバトルをすることになり…！？
