テレビアニメ『ポケットモンスター』場面カット（C）Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku（C）Pokemon

写真拡大

　アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ　テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第115話「テラ☆キラ！ブルーベリー学園」あらすじ＆先行場面カットが公開された。31日より新章「ライジングアゲイン」編が放送される。

【画像】可愛すぎるタロちゃん！新キャラ続々の『アニポケ』新場面カット

　新章では『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』「後編・藍の円盤」のキャラ・ブルベリーグ四天王のタロ、カキツバタが登場。修行の舞台となるブルーベリー学園が描かれ、シアノ校長など新たな人物、ポケモンたちとのバトル、出会いが描かれる。

　シアノ役は大和田伸也、タロ役は小林星蘭、カキツバタ役は吉野裕行が務める。

■第115話あらすじ
　ポケモンバトルが盛んなブルーベリー学園に修行をするためやってきたリコたち！そこで出会ったのはブルべリーグ四天王のタロ！

　タロに案内されて、リコたちは学園内のテラリウムドームを探索する。さらに、アンやネモとも再会！ロイは、ネモと久しぶりにバトルをすることになり…！？