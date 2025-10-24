RIZINアンバサダーのくるみ、メニエール病でイベント出演見合わせ発表「大事をとってお休みすることに」代打はRIZINガールの武井さら
『RIZIN』は24日、RIZINアンバサダーのくるみが「メニエール病」と診断されたと報告。治療に専念するため、2025年11月3日に開催する『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』などの出演を見合わせると発表した。
【写真】くるみの代打を務めるRIZINガール2025の武井さら
RIZINは「RIZINオフィシャルアンバサダーのくるみ（蒼瀬くるみ）につきまして、昨今の体調不良により医師の診察を受けたところ『メニエール病』と診断されました」と報告。11月のRIZIN神戸大会のほか、関連するイベント、番組への出演を見合わせると発表した。
また同大会の解説にはピンチヒッターとしてRIZINガール2025のメンバーでありキャプテンを務める武井さら（たけい・さら）が代打を務めるとした。
■くるみコメント
先月体調が悪くなって、病院に行ったらメニエール病と診断されました。
今はもうお薬をもらって病院にも行ってだいぶ元気なんですけど、今回の11月大会は大事をとってお休みすることになりました。その前のバラ呼びとかも、今回はお休みさせてもらっています。
当日も武井さんがピンチヒッターになってくれるということで。武井さん、ありがとうございます。私も早く元気になって、まあもう元気なんですけどもっと元気になって、早く皆さんに会えるのを楽しみにしています。久々に今回はPPVで大会を観ようと思っています。皆さんに早く会えるのを楽しみに頑張ります。
