なにわ男子・長尾謙杜、町中華で喜ぶマネージャーに感化「僕も餃子でテンションあがるくらいピュアでいないと」
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙社が24日、都内で行われた映画『恋に至る病』初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】カワイイ…！仲良く手を繋ぐ長尾謙杜＆山田杏奈
物語にちなみ、最近ビュアだと思ったことを聞かれた長尾は、先日マネージャーと夜遅くに外食したエビソードを紹介。「2人でとりあえずふらっと歩いて入れそうな町中華」に入ったという長尾だが「町中華に連れていっただけですっごく喜んでくれて」とその反応に驚き。
「『めっっちゃうまいです！』って写真撮るくらい。餃子でテンションをあがる20代っているんだってうれしかった。僕も餃子でテンションあがるくらいピュアでいないと」と感化された様子。「喜んでくれてうれしかったです。僕もたまにいくような町中華なんですけど『ここ行きたかったんです！』って」とモノマネつきでうれしげに明かしていた。
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮癪望を長尾が、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景を山田が演じる。2人の共演はAmazonオリジナル映画THOMESTAY』（2022）以来2度目となり、劇場用映画での共演は本作が初となる。
このほか、醍醐虎汰朗、中川翼、上原あまね、小林桃子、井本彩花、中井友望、廣木隆一監督が登壇した。
