今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年10月25日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


今日は孤独がキーワード。1人ならではの楽しみを満喫して。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


人におごると後悔しそう。今日のお会計は割り勘がおすすめ。

10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


うっかりミスが増えそう。鍵のかけ忘れには十分注意を！

9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


大きい財布にツキあり。金運アップで小さな収穫もありそう。

8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


欠点を指摘されムッとする場面が。うまく聞き流そう。

7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


家族と話すと充実の1日に。財政面も応援してくれそう。

6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


口うるさい人に注意を。反論すると状態は悪化の一途に……。

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


懐かしい人に連絡をして。思いがけない好情報をゲット！

4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


友人のおしゃれをチェック。取り入れればセンスアップ確実。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


友達付き合いに楽しさ満載。ただしきつい言葉には注意。

2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


高価な物を買うなら今日がおすすめ。ただし出費は覚悟すること。

1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


どんな経験も身になる日。身構えずに何でもやってみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)