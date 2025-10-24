24日(金)は、日差しが届いてこの時期らしい気温になりました。ただ、朝は広く今シーズン一番の冷え込みになりました。



24日(金)朝、最も気温が下がったのは魚沼市守門で3℃を観測しました。そのほかも山沿いでは5℃以下と震える寒さになりました。そして、標高の高いところでは本格的な秋を迎え、一足早く紅葉が見ごろとなっています。



さて、25日(土)からは天気が下り坂に向かいそうです。



◆週末の予想天気図

25日(土)は次第に高気圧の中心が東に離れるでしょう。このため、日差しが届くのは昼ごろまでで、午後は雲が厚くなり夜遅くは雨が降り出すところもありそうです。

そして、26日(日)は2つの低気圧を含む気圧の谷となって湿った空気が集まるでしょう。このため、県内は朝から雨で所々で雨脚が強まりそうです。風が強まるところもありますので、横殴りの雨に注意ください。



◆週末の予想気温

最高気温は20℃前後で平年より2℃くらい高くなるでしょう。

ただ、26日(日)は雨や風の影響でこの気温の数字よりもヒンヤリと感じられそうです。



最低気温は、25日(土)は10℃以下のところが多く、山沿いでは霜が降りるくらいのところもあるでしょう。

一方、26日(日)朝は少し冷え込みが緩み15℃前後になりそうです。



26日(日)は朝晩と日中の気温の変化は大きくない見込みですが、雨の降り方に注意しましょう。