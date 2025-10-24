¡Ú¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Û»ØÌ¾¤Î½Ö´Ö¡Ö¾Ð´é¤ÈÎÞ¡×¸©Æâ´Ø·¸Áª¼ê5¿Í¤¬»ØÌ¾¡Ú¿·³ã¡Û
±¿Ì¿¤Î°ìÆü¡Ø¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ù¡£¿·³ã»Ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå2·³¡Ø¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¡Ù¤ÎÁª¼ê¤Î»ØÌ¾¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢Ìó70¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤â1¿Í¤Ç¤â2¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Áª¼ê¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡×
¥É¥é¥Õ¥È³«»Ï¤«¤é1»þ´ÖÈ¾－
¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ï¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè5½çÁªÂò´õË¾Áª¼ê¡¡Ç½ÅÐ¿óÅÔ¡×
¢£ÂçÀÐÍªµ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¥É¥é¥Õ¥È5½äÌÜ¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤«¤éÇ½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
µåÃÄÁÏÀß½é¡¢Åê¼ê¤Î»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Ä¾¸å¡¢Ç½ÅÐÁª¼ê¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï－
¢£¥Õ¥¡¥ó
¡Ö°ì·³¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»°¿¶¤ò¼è¤Ã¤Æ°ì·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡×
µÈÊó¤Ï¾å±Û¤Ë¤â－
¡ÖÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡ÃÓÅÄÛÙÂÀÊá¼ê¡¦´Øº¬³Ø±à¡×
¢£ÉÙÂôÆà¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤¤¤ÞÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Øº¬³Ø±à¹â¹»¡¦ÃÓÅÄÛÙÂÀÁª¼ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°éÀ®1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£´Øº¬³Ø±à ÃÓÅÄÛÙÂÀÁª¼ê
¡ÖËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£ÂÇ¤Æ¤Æ¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø¡¦¹â¹»½Ð¿È¤Ç¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¸òÎ®¤Î¤¢¤ë°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤¹¡£
¢£´Øº¬³Ø±à ÃÓÅÄÛÙÂÀÁª¼ê
¡ÖÂìß·Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¡×
¢£´Øº¬³Ø±à °ÂÀî¹ªÎÝ´ÆÆÄ
¡Ö¡ÊÂìß·Áª¼ê¤òÅðÎÝ¤ò»É¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¡×
¢£´Øº¬³Ø±à ÃÓÅÄÛÙÂÀÁª¼ê
¡ÖÂìß·Áª¼ê¤ò¥»ー¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¹¥íー¥¤¥ó¥°¤ÇÅðÎÝ¤ò»É¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Æ±¤¸¤¯°éÀ®1°Ì¤Ç¤Ï¡¢ÄëµþÄ¹²¬¹â¹»½Ð¿È¤ÇÆÈÎ©¥êー¥°¤ÎÉÙ»³GRN¥µ¥ó¥Àー¥Ðー¥º¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëËÚÂ¼ÂãÂÁÁª¼ê¤â³ÚÅ·¤«¤é»ØÌ¾¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃæÆü¡¡ËÒÌî·û¿Åê¼ê¡×
¢£ÂçÀÐÍªµ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¤¤¤Þ¡¢ËÒÌî·û¿Åê¼ê¤¬ÃæÆü¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ³«»Ï¤«¤é3»þ´Ö－
ºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÉÇä¡¡ÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡×
¢£ÂçÀÐÍªµ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é3¿ÍÌÜ¤Î»ØÌ¾¤Ç¤¹¡£µð¿Í¤Ç°éÀ®5°Ì¤Ç¡¢ÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü°ìÈÖ¤Î´¿À¼¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎÞ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤À¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éËÜÅö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡×
¡Ö·ë¹½È¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¿·³ã¤ÇÄ©Àï¤·¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤ÎÂè°ìÊâ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯³ð¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£¡×
¢£ºå¿À¤«¤é5°Ì»ØÌ¾¡¦Ç½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê
¡Ö¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ä±þ±ç¤¬¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤ÇÂ³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢Ìî´Ö¸ý¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Î»ØÆ³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·³ã¤Ç2Ç¯´ÖÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¢£ÃæÆü¤«¤é°éÀ®1°Ì»ØÌ¾¡¦ËÒÌî·û¿Åê¼ê
¡ÖËÜÅö¤Ë¿·³ã¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤ÁÁá¤¯Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
¢£µð¿Í¤«¤é°éÀ®5°Ì»ØÌ¾¡¦ÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê
¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤µ¤¬¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·³ã¤ËÍè¤Æ¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¢£¥Õ¥¡¥ó
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤â1¿Í¤Ç¤â2¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Áª¼ê¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡×
¥É¥é¥Õ¥È³«»Ï¤«¤é1»þ´ÖÈ¾－
¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ï¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè5½çÁªÂò´õË¾Áª¼ê¡¡Ç½ÅÐ¿óÅÔ¡×
¢£ÂçÀÐÍªµ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¥É¥é¥Õ¥È5½äÌÜ¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤«¤éÇ½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
µåÃÄÁÏÀß½é¡¢Åê¼ê¤Î»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Ä¾¸å¡¢Ç½ÅÐÁª¼ê¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï－
¢£¥Õ¥¡¥ó
¡Ö°ì·³¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»°¿¶¤ò¼è¤Ã¤Æ°ì·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡×
µÈÊó¤Ï¾å±Û¤Ë¤â－
¡ÖÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡ÃÓÅÄÛÙÂÀÊá¼ê¡¦´Øº¬³Ø±à¡×
¢£ÉÙÂôÆà¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤¤¤ÞÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Øº¬³Ø±à¹â¹»¡¦ÃÓÅÄÛÙÂÀÁª¼ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°éÀ®1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£´Øº¬³Ø±à ÃÓÅÄÛÙÂÀÁª¼ê
¡ÖËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£ÂÇ¤Æ¤Æ¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø¡¦¹â¹»½Ð¿È¤Ç¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¸òÎ®¤Î¤¢¤ë°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤¹¡£
¢£´Øº¬³Ø±à ÃÓÅÄÛÙÂÀÁª¼ê
¡ÖÂìß·Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¡×
¢£´Øº¬³Ø±à °ÂÀî¹ªÎÝ´ÆÆÄ
¡Ö¡ÊÂìß·Áª¼ê¤òÅðÎÝ¤ò»É¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¡×
¢£´Øº¬³Ø±à ÃÓÅÄÛÙÂÀÁª¼ê
¡ÖÂìß·Áª¼ê¤ò¥»ー¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¹¥íー¥¤¥ó¥°¤ÇÅðÎÝ¤ò»É¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Æ±¤¸¤¯°éÀ®1°Ì¤Ç¤Ï¡¢ÄëµþÄ¹²¬¹â¹»½Ð¿È¤ÇÆÈÎ©¥êー¥°¤ÎÉÙ»³GRN¥µ¥ó¥Àー¥Ðー¥º¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëËÚÂ¼ÂãÂÁÁª¼ê¤â³ÚÅ·¤«¤é»ØÌ¾¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃæÆü¡¡ËÒÌî·û¿Åê¼ê¡×
¢£ÂçÀÐÍªµ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¤¤¤Þ¡¢ËÒÌî·û¿Åê¼ê¤¬ÃæÆü¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ³«»Ï¤«¤é3»þ´Ö－
ºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÉÇä¡¡ÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡×
¢£ÂçÀÐÍªµ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é3¿ÍÌÜ¤Î»ØÌ¾¤Ç¤¹¡£µð¿Í¤Ç°éÀ®5°Ì¤Ç¡¢ÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü°ìÈÖ¤Î´¿À¼¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎÞ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤À¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éËÜÅö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡×
¡Ö·ë¹½È¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¿·³ã¤ÇÄ©Àï¤·¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤ÎÂè°ìÊâ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯³ð¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£¡×
¢£ºå¿À¤«¤é5°Ì»ØÌ¾¡¦Ç½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê
¡Ö¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ä±þ±ç¤¬¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤ÇÂ³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢Ìî´Ö¸ý¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Î»ØÆ³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·³ã¤Ç2Ç¯´ÖÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¢£ÃæÆü¤«¤é°éÀ®1°Ì»ØÌ¾¡¦ËÒÌî·û¿Åê¼ê
¡ÖËÜÅö¤Ë¿·³ã¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤ÁÁá¤¯Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
¢£µð¿Í¤«¤é°éÀ®5°Ì»ØÌ¾¡¦ÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê
¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤µ¤¬¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·³ã¤ËÍè¤Æ¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡×