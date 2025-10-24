日本銀行は、金融システムの安定性を評価する「金融システムリポート」を公表した。

国内の金融システムは「全体として安定性を維持している」としたうえで、株式市場の過熱感に加え、不動産価格の上昇について「市況の動向に注意する必要がある」と指摘した。

株価については、「トレンドからの上方乖離（かいり）を示す『赤』が点灯している」と下落リスクに注意を促し、「我が国の金融機関が相応の株式リスク量を有していることを踏まえると、株価などのリスク性資産価格の動向に留意が必要」と指摘した。

不動産価格は大都市圏を中心に上昇が続いており、資材価格の高騰や人手不足の影響による供給要因が大きいと分析。商業用不動産は、海外の投資家による取引が旺盛だと分析した。短期的な価格上昇を見込んだ動きもみられるという。

住宅ローンは１件あたりの金額が増加傾向で、特に若年層で年収に対するローン残高と返済額の比率が高くなっていると指摘した。足元では延滞率は上昇していないが、適用金利が上昇すれば返済総額は増えることから、「今後の動向を丁寧にみていく必要がある」としている。

日銀は半年に１回、リポートを公表している。