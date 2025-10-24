ボートレース徳山の「スカパー！・ＪＬＣ杯徳山ルーキーシリーズ第１９戦」は２４日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。

砂長知輝（２６＝埼玉）は１号艇で臨んだ５日目準優１０Ｒ、インからコンマ０２のトップＳで踏み込むも、中村日向のまくり差しを許し２着。それでも「足負けというより旋回、駆け引きで負けた。伸びを求め始めてからレース足の方も良くなっている。出足、伸びとバランス良くいい」と相棒４２号機の仕上がりには納得。また「徳山は相性いい」と当地の印象も問題なく、Ｖ戦での巻き返しが期待される。

水面を離れても努力を怠らない。「３年前くらいからパーソナルトレーナーをつけてトレーニングしている。筋肉をつけるというよりも旋回などに役立てたりするよう、体をほぐして姿勢を正すようなもの。大阪まで行っているので大変ではあるけど、その効果を実感しているし、今節前にもやってきた」と、地道な継続を結果につなげている。

優勝戦は普段から「得意」と公言する４号艇。カドからの豪快まくりでＶを奪取する。