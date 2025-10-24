11月4日までハロウィーンイベント開催中♡ ミーハーガール・中川紅葉が「サンリオピューロランド」を徹底調査♡

中川紅葉が今注目のトレンドをお届けする連載企画「KUREHA TREND♡ Vlog」。第2回は、ハロウィーンイベント開催中の「サンリオピューロランド」へ！キャラクターたちと一緒に魔法使いの世界を楽しめる期間限定のピューロランド、ぜひ行ってみて♡

KUREHA TREND♡ Vlog Vol.2 ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。 今回はハロウィーンイベント開催中のサンリオピューロランドへ♡ “可愛い”空間を存分に楽しんできたよ！

今回のトレンドは...... 「サンリオピューロランド」 今年の12月に35周年を迎える、東京都多摩市にある屋内型テーマパーク。サンリオキャラクターとのグリーティングや、本格的なショー、アトラクションなど、雨でも楽しめるのが魅力的♡ INFORMATION 住：東京都多摩市落合1-31

https://www.puroland.jp

©2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

著作 株式会社サンリオ

Check! 潜入開始！ 「高校生のときに友だちと来たことがあるけど、駅から歩いて、このエントランスが見えてくるとワクワクする！雨が降っているけど、屋内だから問題ナシ♡ 行ってきます！」

Check! My Melody＆Kuromi shopはフォトスポットがたーーーーくさん！ 「マイメロディとクロミしかいない空間があるなんて！このビビットな色の空間が超可愛い〜♡ グッズが売ってたり、フォトスポットにもいろんな仕かけがあって、気分上がる！」 マイメロディ＆クロミと秘密のお電話♡ 撮った写真はもらえるよ！

Check! Kiki＆Lalaトゥインクリングスタジオにもお邪魔したよ 「キキ＆ララのメルヘンな世界観って、懐かしい感じがする。小さい子から、私と同じ年代の方までたくさんの人でにぎわっていた！キキとララのお部屋にいるみたいで落ち着くな」

Check! キャラクターショーに大はしゃぎ！ 「キャラクターを間近で見られるショーはやっぱり興奮する！おなじみから、はじめましてのキャラクターもいたけどさすがサンリオピューロランド。どのキャラクターも可愛すぎた♡」

Check! キティちゃんとの2ショットにテンション爆上がり♡ 「キティちゃんに会えた瞬間うれしすぎて、顔が超ニヤけてしまった（笑）。とにかく可愛すぎたし、サービス精神旺盛！ 一緒に写真撮ってくれたけど、ずっと手握ってた」

11月4日まで、期間限定の「PUROHALLOWEEN」開催中！！ 今年のハロウィーンイベントは“魔法使い”がテーマ。キャラクターたちと一緒に魔法使いの世界を楽しめる期間限定のピューロランド、ぜひ行ってみて♡ 期間限定グッズが可愛すぎ！ 期間限定フードもハロウィーンムード♡ ディキティハウスもハロウィーン仕様

