11月4日までハロウィーンイベント開催中♡ ミーハーガール・中川紅葉が「サンリオピューロランド」を徹底調査♡
中川紅葉が今注目のトレンドをお届けする連載企画「KUREHA TREND♡ Vlog」。第2回は、ハロウィーンイベント開催中の「サンリオピューロランド」へ！キャラクターたちと一緒に魔法使いの世界を楽しめる期間限定のピューロランド、ぜひ行ってみて♡
KUREHA TREND♡ Vlog Vol.2
ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。
今回はハロウィーンイベント開催中のサンリオピューロランドへ♡ “可愛い”空間を存分に楽しんできたよ！
今回のトレンドは......
「サンリオピューロランド」
今年の12月に35周年を迎える、東京都多摩市にある屋内型テーマパーク。サンリオキャラクターとのグリーティングや、本格的なショー、アトラクションなど、雨でも楽しめるのが魅力的♡
住：東京都多摩市落合1-31
https://www.puroland.jp
©2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN
著作 株式会社サンリオ
Check! 潜入開始！
「高校生のときに友だちと来たことがあるけど、駅から歩いて、このエントランスが見えてくるとワクワクする！雨が降っているけど、屋内だから問題ナシ♡ 行ってきます！」
Check! My Melody＆Kuromi shopはフォトスポットがたーーーーくさん！
「マイメロディとクロミしかいない空間があるなんて！このビビットな色の空間が超可愛い〜♡ グッズが売ってたり、フォトスポットにもいろんな仕かけがあって、気分上がる！」
Check! Kiki＆Lalaトゥインクリングスタジオにもお邪魔したよ
「キキ＆ララのメルヘンな世界観って、懐かしい感じがする。小さい子から、私と同じ年代の方までたくさんの人でにぎわっていた！キキとララのお部屋にいるみたいで落ち着くな」
Check! キャラクターショーに大はしゃぎ！
「キャラクターを間近で見られるショーはやっぱり興奮する！おなじみから、はじめましてのキャラクターもいたけどさすがサンリオピューロランド。どのキャラクターも可愛すぎた♡」
Check! キティちゃんとの2ショットにテンション爆上がり♡
「キティちゃんに会えた瞬間うれしすぎて、顔が超ニヤけてしまった（笑）。とにかく可愛すぎたし、サービス精神旺盛！ 一緒に写真撮ってくれたけど、ずっと手握ってた」
11月4日まで、期間限定の「PUROHALLOWEEN」開催中！！
今年のハロウィーンイベントは“魔法使い”がテーマ。キャラクターたちと一緒に魔法使いの世界を楽しめる期間限定のピューロランド、ぜひ行ってみて♡
モデル／中川紅葉（本誌専属）
※衣装はすべて本人私服です。
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海