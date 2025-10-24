¡Ú²òÀâ¡Û¹â»Ô¼óÁê¤¬½ê¿®É½ÌÀ¡¡±éÀâ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¹â»Ô¼óÁê¤Ï24Æü¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òºÇÍ¥Àè¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤Çºé¤¸Ø¤ëÆüËÜ³°¸ò¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ë¡È¹â»Ô¥«¥é¡¼¡É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£±éÀâ¤ò¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ¼Ô¤¬¡¢±éÀâ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥¡Ö¹â»Ô¥«¥é¡¼¡×Á°ÌÌ¤Ç¡¡¥ä¥¸¤â
2¡¥Êª²Á¹âÂÐºö¡ÈÀèÁ÷¤ê¡ÉÈãÈ½¤â
3¡¥¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¢£¡Ö¹â»Ô¥«¥é¡¼¡×Á°ÌÌ¤Ç¡¡¥ä¥¸¤â
¹â»Ô¼óÁê¤¬¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤ÇÇ¯Æâ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤¤Êª²Á¹âÂÐºö¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿±éÀâ¤Ç¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¼þÊÕ¡¢²¿¿Í¤«¤Ë°ìÈÖ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï²¿¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö·ÐºÑÂÐºö¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Î±éÀâ¤âµÄ¾ì¤Ç¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èæ³Ó¤¹¤ë¤È¡ÖÇ®µ¤¡×¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Çï¼ê¤Î¿ô¤Ï¡¢µîÇ¯¤Ï5²óÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤Ï40²ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÌîÅÞ¤Î¡Ö¥ä¥¸¡×¤â¡¢²ó¿ô¤âÂ¿¤¯À¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ê¤É¡Ö¹â»Ô¥«¥é¡¼¡×¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤ÎÌîÅÞ¤Î¥ä¥¸¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤è¤ê¡Ö¼«¿È¤Î¥«¥é¡¼¡×¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î°ìÉô¤«¤é¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤â¶¯¤«¤Ã¤¿±éÀâ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Êª²Á¹âÂÐºö¡ÈÀèÁ÷¤ê¡ÉÈãÈ½¤â
¡½¡½2¤ÄÌÜ¤Î¥®¥â¥ó¡£Ç®µ¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ø¤Î¡ÖÀèÁ÷¤ê¡×ÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
24Æü¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤«¤éµÄ¾ì¤Ç¤â¡ÖÀèÁ÷¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥ä¥¸¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏºÇ¶á¡¢Ç¯Æâ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤â¤Î¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤â¤Î¤òÊ¬¤±¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±éÀâ¤Ç¤Ï¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ï¡ÖÁá´ü¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¡×¡¢¡Ö103Ëü¤ÎÊÉ¸«Ä¾¤·¡×¤Ï¡Ö¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¡×¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²´Þ¤à¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¡×¤Ï¡ÖÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤òÀß¤±¡ÖµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤«¤ÏÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´´Éô¤Ï¡ÖÁ´¤ÆÀèÁ÷¤ê¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÅù¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÌîÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤äÍ¿ÅÞ¤Î°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤â23Æü¡¢°Ý¿·¤Î»ýÏÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÀèÁ÷¤ê¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Êª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ÏÀèÁ÷¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¼Â¤Ïº£¡¢ÌîÅÞ¤Ï¤³¤ì¤â¡ÖÀèÁ÷¤ê¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤òÇ¯Æâ¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤âÁ°¸þ¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡ÖÊä½õ¶â¤ÎÁý³Û¡×¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊâÁ°¿Ê¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîÅÞ¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ÏÀèÁ÷¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö·èÃÇ¤ÈÁ°¿Ê¡×Æâ³Õ¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡ÖÀèÁ÷¤ê¤È¸åÂà¡×Æâ³Õ¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡½¡½3¤Ä¤á¡£±éÀâ¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ï¤â¤¦4Æü¸å¤Ç¤¹¡£24Æü¤Î±éÀâ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÉ±ÒÈñÁý²Ã¤ÎÁ°ÅÝ¤·É½ÌÀ¡×¤Ç¤¹¡£
±éÀâ¤Ç¤ÏËÉ±ÒÈñ¤ÎÂÐGDPÈæ2¡ó¼Â¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2Ç¯Á°ÅÝ¤·¤·¤Æº£Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤¼¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆËÉ±ÒÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áý³Û¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤¬µá¤á¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢ºßÆüÊÆ·³¤ÎÃóÎ±·ÐÈñ¤Î¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹â³Û¤ÊÊ¼´ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼«¿È¤Î»ýÏÀ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏºÇ¶¯¤ÎÊ¼´ï¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÇã¤¦¤Ù¤¤À¡×¤Èµá¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌÁ°¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î±£¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡ÖËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý²Ã¤òÁ°ÅÝ¤·¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
24Æü¤Î±éÀâ¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤·¤Æ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤Ç¡Ö¹â»Ô¥«¥é¡¼¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤ÎÄË¤ß¤¬ÏÂ¤é¤°¼Â´¶¤¬¤¤¤Ä½Ð¤ë¤Î¤«¡¢ÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¡Ö´üÂÔ¤¬¼ºË¾¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£