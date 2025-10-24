第2子妊娠中の女優真木よう子（43）が24日、弟・仁さんと運営するYouTubeチャンネル「金森姉弟」を更新。妊娠糖尿病と診断されたことを明かすとともに、妊娠マイナートラブルなどの苦労を語った。

真木は、双子を出産したタレント中川翔子のYouTubeやSNSを日々チェックしているといい「すごい大変そうで。もう本当に偉いと思う。尊い！想像を絶する大変さだと思います」と言及しつつ、自身を重ね合わせ、つわりの辛さなどについて話し出した。

その流れで、妊娠糖尿病と診断されたことを公表。妊娠糖尿病にともなう食事制限で甘いものやファストフードなどを食べられない辛さを吐露し、「ぶっちゃけて言うと願いは、子ども産んだらすぐに分娩台でビックマック食って、ケーキのホール食って、タバコ吸いたい！」と冗談めかした。

ホルモンバランスの乱れにも悩まされているといい、同席したパートナーで俳優の葛飾心（26）から「どれくらい乱れるの？」と尋ねられると「わかりやすく言うと、君の居ないところでベッドで一日中、泣いてます。ワーッと泣いて。何が悲しいのかわからないけど、ずっと涙流してる」と情緒不安定に陥っている様子を説明した。

続けて「（出産を）終えたとしてもですよ。撮影終わってクランクアップしたら何する？打ち上げだなぁ。そんなの1日もありません。1日も休むことなく育児という戦争に駆り出されます」と、出産後も母乳育児などのために大好きなコーヒーや酒、タバコを控えるとし、「いつタバコ吸えます？いつお酒飲めます？いつマック食えます？ダメでしょう？ そんなんなんですよ、世の中のお母さんは」と説明。「なんか国でさ、（出産後）1日は打ち上げみたいな日を作ってくれたらいいのにね。『妊婦、お疲れ様〜』みたいなのを1日だけ」と切実な願いを語った。

また、同席した葛飾に向けて「（子どもが）生まれたら、パパね」と自覚をうながし、「せめて目の前で酒、タバコ、お菓子、やめて」と訴えた。

真木は09年5月に前夫との間に長女が誕生している。7月にYouTubeチャンネルで第2子妊娠を正式発表した。