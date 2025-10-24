【学園アイドルマスター】ドール「Dollfie Dream Sister 花海咲季」特設ページが公開イベント「ドールズ パーティー54」にて会場販売予定
【Dollfie Dream Sister 花海咲季】 価格：75,900円 イベント「ドールズ パーティー54」にて販売予定
ボークスは、ドール「Dollfie Dream Sister 花海咲季」の特設ぺ―ジを10月24日に公開した。
ゲーム「学園アイドルマスター」より「花海咲季」をDollfie Dream Sisterシリーズで再現したもの。ゲーム内の初星学園の制服姿が再現され、特徴的かつ複雑な髪型も再現されている。
11月30日に開催予定のイベント「ドールズ パーティー54」にて数量限定で会場販売を予定している。また、今後の販売スケジュールは調整中とのことで、詳細は後日発表を予定。
【#ドルフィードリーム 最新情報】- ボークス ドール企画室 ＤＤ担当 (@volks_dd) October 24, 2025
『学園アイドルマスター』より「花海咲季」がドルフィードリームで登場！
特設サイトも本日公開されました！
▼特設サイトhttps://t.co/OkFbMSykfz#学マス #花海咲季 #ボークス #ドール pic.twitter.com/qLO5nS3zN9
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.