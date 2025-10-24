「満たされること」は幸せかーーSNSとゲームが映す承認欲求の現在地

朝活や生産性の高い生活が注目されるなかで、夜にぼんやり考えてしまう時間を、あえて肯定したい。深夜の画面越しに流れる感情、うまく言語化できない違和感、他人の正しさに対する自分のズレ――。そんな、整理のつかない問いや思考を、哲学という枠組みを借りながら、言葉にしてみる。「わからないまま考えること」や「問いを持ったまま明日を迎えること」も、この社会に必要な知見のひとつかもしれません。

連載「逆朝活の哲学」では、日々考えることを手放さずに生きる、ゲーム実況グループ「モノパス」のメンバー・スマイルさん（@smileWT_）とともに、そうした“逆朝活”の思索を深めていきます。

僕らはなぜゲームにはまるのか

僕たちは日々何かに駆り立てられている気がする。何かを求めさせられているとも言えるかもしれない。

こうした衝動は進化の過程で獲得された、動物としての本能によってもたらされるものだろう。

自然界において限られた資源を手に入れるためには人間が欲望を持つことは必要だったはずだ。

しかし現代に生きる僕らにとっては欲望があるせいでひどい目にあったり、欲望が満たされなくて苦しむようなことがよくある。

でも欲望が満たされることで僕らは一時的とはいえ幸せになることができるのも事実だ。

だったらこのような本能をうまく利用して効率よく幸せになってみるのはどうだろうか。

このような手法を本能ハックと呼ぼう。これらは現代では身近に溢れている。世の中で娯楽と呼ばれるものは大抵そうなのかもしれない。フィクションを鑑賞することは未知の危険や知恵を手に入れるための好奇心を満たしてくれる。

アイドルを好きになることで疑似恋愛ができるし、SNSでいいねをもらえば本来共同生活を送る仲間たちから得るはずの承認や賞賛を顔も知らない人々からもらうことになる。

ゲームは特に万能だ。狩りをしたり戦争をしたりはもちろん、設定しだいではどんな欲望でも満たすことができるだろう。人々がゲームにはまるのは本能ハック手段として非常に優秀だからだ。現実世界であらゆる欲望を完全に満たせている人間はいないだろうから、ゲームはときに誰に対しても魅力的となる。

“競争”からは逃れられない

だがこうしたなかでも競争に勝ちたいという欲求を満たし続けるのは難しい。過去と比べてどれだけ豊かになっても誰かが勝てば誰かが負けるということは変わらない。

そして本来は本能ハックの手段であったものでさえ簡単に競争の対象になってしまう。ゲーム内のスコアや勝ち負けで人は競争するし、SNSのフォロワー数や推しにどれだけ貢いだのかでも競争する。

こんなものは馬鹿馬鹿しいと思って競争から降りようとしたとて、今度はいかにこうした競争から距離を置くことができるかという別の競争に参入してしまっているような気もする。

しかしこうした欲望を満たし続ける日々の先にはいったい何があるのだろうか。たとえ自分の欲望が満たされ充足感を覚えたとしても、それは肉体とそこから生み出される精神が特定の状態になったということでしかない。

それが果たして自分にとって本当に求め続けるべきものなのかどうかはわからない。とはいえ欲望を満たすのはむなしいことだとして、欲を絶った生活を送るべきだと考えるのもまた難しいだろう。我々はこうした不完全さや脆弱さを抱えて生きていくしかないのだろうか。

スマイル／2016年からゲーム実況グループ「White Tails【ワイテルズ】」のメンバーとして活動。2025年にゲーム実況グループ「モノパス【Monopass】」を立ち上げ「Minecraft」を中心とした動画投稿をしている。インターネットの争いを見るのが好き。

