1.2Lハイブリッドの過不足ない加速

4.4mのボディに3列シートを実現した、シトロエンC3 エアクロス。試乗したのは電圧48Vの電動アシストが備わる、1.2L 3気筒ターボのハイブリッドで、最高出力は146psある。ファミリー・クロスオーバーとして、加速力は過不足ない。

【画像】コスパ抜群の7シーター シトロエンC3 エアクロス・ハイブリッド サイズの近いSUVは？ 全132枚

実際の計測では、0-100km/h加速は9.9秒。カタログ値の10.1秒を縮めてみせた。電気モーターがトルクを補完する印象は薄いものの、高速道路の合流などで、気合を入れる必要性は低いだろう。シトロエンへ期待する、余裕まではないかもしれないが。



シトロエンC3 エアクロス・ハイブリッド・マックス（英国仕様）

渋滞時には、電気モーターだけでの走行も不可能ではないが、アクセルペダルはそっと傾ける必要がある。少し深めに踏んだだけで、エンジンはすかさず始動する。

ちなみに、1.2Lの非ハイブリッドと6速MTの組み合わせも、英国には導入される。最高出力は100psで、0-100km/h加速は10.6秒。高負荷時のエンジンノイズが大きい。トルクが細くタコメーターがないため、滑らかな発進・変速は難しいかもしれない。

市街地や駐車場で実感する運転のしやすさ

6速デュアルクラッチATのシフトセレクターにはLモードが備わり、回生ブレーキを僅かに強くできる。効果は限定的のようだが。走行中に、ドライバーが任意のギアを選ぶことはできないものの、CVTのようなラバーバンド感がないのは好ましい。

シトロエンがアドバンスド・コンフォートと呼ぶサスペンションは、英国の一般道でまずまずの能力を発揮する。ある程度整った路面なら、非常に快適。魔法のじゅうたん、と表現するほどではないとしても。



シトロエンC3 エアクロス・ハイブリッド・マックス（英国仕様）

ステアリングホイールは軽い力で回せ、反応は比較的クイック。ボディロールは小さくないが、しっかり抑制されている。グリップ力も頼もしく、普段使いの安心感は高い。交差点の多い市街地や、狭い駐車場で運転のしやすさを実感するだろう。

ただし、高速道路ではステアリングが軽すぎるように思え、好印象が少し薄れる。ソフトなスプリングが組まれたサスペンションは、うねるような路面で減衰力が足りない場面もある。もう少し、操縦性や姿勢制御には締りが欲しい。

7シーターのSUVとしては良好な燃費

車重が増える、バッテリーEV版のe-C3 エアクロスの方が、乗り心地は安定する印象。シトロエン自慢の油圧バンプストッパーを備えるサスペンションは、スマートカー・プラットフォームの軽いモデルでは、実力を発揮しにくいのかもしれない。

運転支援システムは、衝突被害軽減ブレーキに車線維持支援、ドライバー監視、制限速度警告が標準。アダプティブ・クルーズコントロールは備わらない。いずれも動作は安定し、一部はハードボタンで簡単にオフにできる。



シトロエンC3 エアクロス・ハイブリッド・マックス（英国仕様）

1.2Lハイブリッドの燃費は、市街地で19.2km/L。高速道路の巡航では、14.7km/Lへ悪化した。7シーターのSUVとしては良好ながら、このクラスならもう少し伸びても良い。

充実の標準装備で、コストパフォーマンスは間違いなく優れる。ひと回り小さいトヨタ・ヤリス・クロスより、英国では約1000ポンド（約20万円）お安い。7シーターを選ぶには、上級のマックス・グレードを指定する必要があるけれど。

コスパ抜群 子育て中の家族にうってつけ

個性的なスタイリングの小さなボディに、7シーターのパッケージングを実現したC3 エアクロス。コスパも抜群で、両親や友だちと一緒に移動したい、子育て世代にはうってつけだろう。3列目を起こすと、荷室は狭いけれど。

146psのハイブリッドは、動力性能も充分あり運転しやすい。洗練性や燃費はやや物足りないかもしれないが、魅力的なSUVであることは間違いない。3列目シートをクルマから降ろせる仕様なら、より理想的だったかもしれないが。



シトロエンC3 エアクロス・ハイブリッド・マックス（英国仕様）

価格価値や、シトロエンらしいシンプルさを求める向きには、5シーター仕様の1.2L非ハイブリッドも好ましい。大胆な新モデルとして、高く評価せずにいられない。

◯：充実の標準装備でコスパ抜群 7シーター仕様でも安価 快適性重視のシャシー設定

△：部分的に安っぽい内装 期待ほど実用性は高くないかも もっと燃費は伸ばしたい

シトロエンC3 エアクロス・ハイブリッド・マックス（英国仕様）のスペック

英国価格：2万7330ポンド（約558万円／試乗車）

全長：4395mm

全幅：1850mm

全高：1660mm

最高速度：201km/h

0-100km/h加速：10.1秒

燃費：16.7-20.3km/L

CO2排出量：121g/km

車両重量：1348kg

パワートレイン：直列4気筒1199cc ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：146ps（システム総合）

最大トルク：23.4kg-m（システム総合）

ギアボックス：6速デュアルクラッチ・オートマティック／前輪駆動