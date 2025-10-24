同クラスの欧州製SUVで初の7シーター

ここ数年、欧州の新車市場を賑わせてきたのは、小さなSUVだ。住宅地では、ルノー・キャプチャーやフォルクスワーゲンTロックなどを、頻繁に目にする。それでも、まだ魅力的な新車が登場する余地はあったらしい。シトロエンの、C3 エアクロスだ。

【画像】コスパ抜群の7シーター シトロエンC3 エアクロス・ハイブリッド サイズの近いSUVは？ 全132枚

見た目は例によって背が高めで、ブラックの樹脂製モールがホイールアーチを覆う。しかし特長となるのが、同クラスの欧州製SUVでは初めて、7シーターであること。全長4395mm、全幅1850mmのボディに、3列シートが収まる。



シトロエンC3 エアクロス・ハイブリッド・マックス（英国仕様）

スタイリングは、全長4015mmのC3とかなり近い。フロントマスクは瓜二つで、ボディパネルの多くも共有する。だが横へ回れば、ホイールベースは132mm延長され、オーバーハングも250mm近く伸びている。リアドアが長く、Cピラーも太い。

シトロエンは、2022年にブランドロゴを楕円形のクラシカルなデザインへ改めた。フロントグリルの中央でそれが輝き、好ましいアクセントになっている。100年の歴史を、誇らしく主張するように。

1.2L 3気筒ターボのハイブリッドで146ps

プラットフォームは、ステランティス・グループのスマートカーと呼ばれるもの。パワートレインは、エンジンと電気モーターの両方へ対応する。

今回試乗したのは、1.2L 3気筒ターボエンジンに、電圧48Vのハイブリッドシステムを組み合わせた仕様。システム総合で146psを発揮する。廉価版として、100psの1.2Lの非ハイブリッドも用意される。バッテリーEV版は、e−C3 エアクロスを名乗る。



シトロエンC3 エアクロス・ハイブリッド・マックス（英国仕様）

すべて前輪駆動で、1.2Lハイブリッドは6速デュアルクラッチAT。サスペンションは、前がストラット、後ろはトーションビームを採用する。コイルにダンパーという一般的な組み合わせだが、油圧バンプストッパーを備え、優しい乗り心地が狙われている。

車重は、ガソリンタンクが1/3の状態で試乗車を計測し、1381kgだった。3列シートのSUVとしては、かなり軽い。

充分使える3列目 7名乗車時の荷室は40L

先にも触れたように、C3 エアクロス最大の特徴といえるのが、3列シートを組めること。試乗車にも、そのオプションが装備されていた。

ただし、荷室容量は3列目の背もたれを倒しても、ウインドウ下で300Lほど。シート背面の、床部分になる素材は余り丈夫でもない様子。3列目を起こすと、残る荷室は40Lしかない。5シーター仕様なら500Lあるから、予め確かめた方が良いだろう。



シトロエンC3 エアクロス・ハイブリッド・マックス（英国仕様）

そのかわり、3列目自体は充分使える。小学生の子どもには、不満ない広さなはず。膝前も頭上も狭くはなく、背もたれはリクライニング可能。カップホルダーとUSB-Cポートも備わる。チャイルドシートのISOFIX金具は、2列目にしかない。

2列目の広さは、このクラスの平均。5シーター仕様よりシートの位置は65mm前側で、余裕は若干削られているものの、平均的な大人の長距離移動には対応できる。乗りやすい大きさの7シーターを求めるファミリーへ、確かに応えるパッケージングといえる。

好ましい車載機能のインターフェイス

運転席は、シートがややフラットで、横方向のサポートは限定的。しかしクッションが厚く、座り心地は良い。座面が高めで、前方視界は広い。

ダッシュボード正面の奥側には、スピードなどを確認できるスリムなデジタルメーター。タコメーターは備わらない。エアコンには実際に押せるハードスイッチが用意され、制限速度警告や車線維持支援などのシステムも、簡単にボタンでオン／オフできる。



シトロエンC3 エアクロス・ハイブリッド・マックス（英国仕様）

インフォテインメント用タッチモニターは、10.3インチ。システムはベーシックで、良くいえば操作はシンプル。スマートフォンとは、無線でミラーリングできる。全体的に、車載機能のインターフェイスは好ましい。

内装は、硬質なプラスティックそのままの領域が多い。高級な感じはないものの、安っぽい艶もなく、印象は悪くない。部分的に用いられるテキスタイルが、質感を効果的に高めている。オーディオの音質は、あまり良くないようだ。

