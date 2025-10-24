自民党埼玉県連の幹事長の県議が、およそ2800万円の政治資金を県連の活動以外に使っていたとする調査結果を、県連が近く認定することがわかりました。一方、県議は「大部分は政策に関する会合の費用だ」などと反論しています。

自民党埼玉県連の幹事長・小谷野五雄県議（69）は、県連の政治資金を私的に流用した疑いがあるとして、8月下旬から役職の一時停止措置を受けています。

県連は調査委員会を立ち上げ調査を行ってきましたが、関係者への取材で小谷野県議について今年7月までの5年7か月でおよそ2800万円の政治資金を私的に流用していたとする調査結果を、県連が近く認定することがわかりました。

小谷野県議は政治資金を▼ファミリーレストランでの飲食代や▼ドラッグストアでのキャットフードの購入費などにもあてたとみられています。

県連の調査に対し小谷野県議はきょう、改めて反論しました。

自民党 埼玉県連 小谷野五雄 県議

「支出の大部分は政策や政務に関する意見交換・調整・情報提供などの、いわゆる会合や打ち合わせに関する費用です」

県連は今後、処分を検討する方針です。