ホテルニューオータニ（東京）で楽しむ冬のいちごスイーツビュッフェ

ホテルニューオータニ（東京）のティー&カクテル「ガーデンラウンジ」では、2025年12月1日～2026年3月31日まで、いちごをテーマにした『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～』を開催♡旬の博多あまおうを贅沢に使用したショートケーキやタルト、ロールなど多彩なスイーツが並びます。広大な日本庭園を望むラウンジで、優雅な冬のひとときを楽しめる贅沢なビュッフェです♪

主役は“いちごの王様”あまおう



『新スーパーあまおうショートケーキ』

ホテルニューオータニのシグネチャースイーツ『新スーパーあまおうショートケーキ』は、長崎県産「太陽卵」と九州大牟田産生クリームを使用。

糖度14度以上のマスクメロンを使った『スーパーメロンショートケーキ』も食べ放題です♡

あまおうロールやあまおうタルト、あまおうゼリーなど、多彩なスイーツで旬のいちごを存分に堪能できます。

スイーツだけじゃない！こだわりの塩系グルメ



スイーツに加えて、和・洋・中のシェフこだわり塩系メニューも登場。甘いだけでなく、味のバランスが絶妙な料理も楽しめます♡

ホテルのラグジュアリーな空間で、スイーツとお料理の両方を満喫できる贅沢なビュッフェです。

90分制で大人平日7,200円～、土日祝は8,500円～（12/20以降は7,500円～、土日祝9,000円～）、お子さま4,200円です。

詳細は公式サイトよりご確認ください。

ホテルニューオータニ（東京）で冬のいちご時間を♡



広大な庭園を望む「ガーデンラウンジ」で、旬の博多あまおうやマスクメロンを使ったスイーツ、こだわりの塩系グルメを贅沢に楽しむビュッフェ♡

事前予約は10/24（金）16:00より開始。期間限定2025年12月1日～2026年3月31日まで、冬の優雅なひとときを、ホテルニューオータニ（東京）で満喫してください♪