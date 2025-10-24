9人組アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバー・後藤まつりのファースト写真集『まつりがはじまる。』（撮影・野澤亘伸、税込4180円、 A4判オールカラー112ページ）が、10月24日に徳間書店からリリースされます。



【写真】乱れた髪がセクシーな後藤まつりさん

9頭身のスタイルとキュートな笑顔で知る人ぞ知る最強ポテンシャルと評される後藤さんが「えっ、ここまで大胆に！」とファンを驚かせるような、過去最大露出に挑戦した一冊です。



ビキニやドレスからはみ出しそうなGカップ美バスト、キュッと引き締まったくびれが描くS字カーブ、スタッフも「こんなにセクシーだったの？」と驚いた豊満なヒップを惜しげもなく披露。その次世代グラドルクイーン有力候補を華やかに演出したのが、海パンカメラマンでおなじみの野澤亘伸氏。沖縄の開放的な日差しの下、野澤氏のグイグイ攻めるカメラワークに見事に応え、イメージDVDでは封印していたTバックシーンを解禁。さらにはGカップ美乳を包んでいたビキニまで外して…アイドル写真集のイメージをはるかに超えた見どころしかない112ページです。



後藤さんは「お待たせしました！念願の１st写真集です！小さい頃に雑誌などをよく見ていて、実は芸能活動をする前から「撮られるお仕事っていいなー」って思ってました！そして、グラビアを始めてから、「写真集出したい！叶えたい！」って強く思うようになって、ついにそれが叶いました（嬉）（泣）やっぱり、ずっと思ってたら願いは叶うんだって！！1st写真集には大人っぽい、子どもっぽい、いろんな私が詰め込まれてます！！皆さんのお気に入りの写真も教えてください！あと、この写真集には「見つけてまちゅ！」のシーンがあるので、ぜひ探して見てください！」と喜びを語っています。



【後藤まつりさんプロフィル】

ごとう・まつり 2002年7月29日生まれ。千葉県出身。T161・B85（G）・W63・H95。血液型Ａ。9人組アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバーとしてライブ、アイドルイベントに多数出演する傍ら、24年春からはグラビア活動を開始。小顔なアイドル顔とのギャップ爆発のスリーサイズを武器に、イメージDVDを4作リリース。今回のファースト写真集を機に、今後はさらにグラドル活動を活発化させる予定。最新DVD「まつりに連れてって！」（ラインコミュニケーションズ）も12月10日リリース。