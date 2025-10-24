株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫婦の営み」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、夫婦の営みのタイミングは「週末の夜」が最多となりました。では、夫婦の営みにどの程度満足しているのでしょうか。



【グラフ】夫婦の営み、満足していますか？（調査結果を見る）

調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』のユーザー3000人（男性1494人、女性1506人）を対象として、2025年3月にインターネットで実施されました。なお、年代別の内訳は20代161人、30代525人、40代979人、50代1335人となっています。



「夫婦の営みがある」と回答した1360人に、「営みのタイミング」について尋ねたところ、「週末の夜」（574人）が最も多くなり、次いで「平日の夜」（232人）が続きました。



自由記述では、「子どもがいない時」（43歳女性）や「気分次第」（45歳男性）、「毎晩」（48歳女性）など、「決まったタイミングはない」といった柔軟なスタンスの回答も複数見られました。



続けて、「結婚前と後で夫婦の営みの頻度は変わりましたか」と尋ねたところ、6割超が「減った」（871人）と回答。特に男性（729人）で「減った」（483人）と回答する割合がやや高くなっています。



年代別に見ると、年代が上がるほど「減った」と感じている人の割合が高くなり、20代（48.7％）と50代（70.7％）とでは、約22ポイントの差が出ています。



一方で、どの年代にも「増えた」と感じる人が一定数おり、最も少なかったのは50代（4.58％）でした。



次に、「現在の夫婦の営みに対しての満足度」を尋ねたところ、過半数が「満足（とても満足＋まあまあ満足）」（732人）と回答。一方、「不満足（やや不満足＋不満足）」（205人）は1割強にとどまりました。



「不満」と回答した割合を男女別に見ると、女性（12.7％）より男性（17.2％）のほうが多く、より積極的な関係性を望んでいる傾向がうかがえました。