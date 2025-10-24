＜隠す義母｜16年目の記録＞次男は去った…けど、きっと明日こそ！【第23話まんが：義母の気持ち】
私（セツコ）は夫と2人暮らしです。いえ……本当は長男（ヒロキ）も同居しています。長男は何をやっても秀でていて自慢の息子でした。しかし会社を辞めてからは、ずっと長い休息期間を取っています。何度か再就職するよう促してはみましたが、なかなか外へ出る気にならないようです。けれどあれだけ優秀だったヒロキです。きっとじきに社会復帰して華々しく活躍するに決まっています。けれど、そう思いつづけてもう20年以上が経っていたのでした。
マサトがカナさんと結婚し、子どもも3人生まれました。みんな真面目で賢くていい子たちばかり。私にもしものことがあっても大丈夫だと安心していました。けれどカナさんからは徹底的に拒絶され、マサトにも見捨てられました。
私は自分に言い聞かせます。そう、あれだけ優秀だったヒロキです。きっと自分の意思がハッキリしているのでしょう。社会復帰のタイミングもちゃんと自分で決めているはず！ だからマサト一家がいなくたって大丈夫……。
次男のマサトは私たちのために、結婚して子どもを作ってくれたのだと思っていました。お嫁さんや孫たちが増えるたび、なんだか味方が増えたようで嬉しかったです。だからすっかり信じていたのに、カナさんからはハッキリと拒絶されてしまいました。
結婚のときは余計な心配をかけたくなくて、あえてヒロキの存在を伝えなかったのです。でも本当のことを話せば分かってくれるはずだと思っていました。けれどカナさんに裏切られたうえに、マサトからも縁を切られてしまいました。
どうしてこんなことになってしまったのでしょう。まだ戸惑っていますが、私にはヒロキがいます。きっとヒロキがもうすぐ自分の意志で社会復帰を果たすはず。私はそう思いながら、今日もいつものようにヒロキの食事を作るのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
マサトがカナさんと結婚し、子どもも3人生まれました。みんな真面目で賢くていい子たちばかり。私にもしものことがあっても大丈夫だと安心していました。けれどカナさんからは徹底的に拒絶され、マサトにも見捨てられました。
私は自分に言い聞かせます。そう、あれだけ優秀だったヒロキです。きっと自分の意思がハッキリしているのでしょう。社会復帰のタイミングもちゃんと自分で決めているはず！ だからマサト一家がいなくたって大丈夫……。
次男のマサトは私たちのために、結婚して子どもを作ってくれたのだと思っていました。お嫁さんや孫たちが増えるたび、なんだか味方が増えたようで嬉しかったです。だからすっかり信じていたのに、カナさんからはハッキリと拒絶されてしまいました。
結婚のときは余計な心配をかけたくなくて、あえてヒロキの存在を伝えなかったのです。でも本当のことを話せば分かってくれるはずだと思っていました。けれどカナさんに裏切られたうえに、マサトからも縁を切られてしまいました。
どうしてこんなことになってしまったのでしょう。まだ戸惑っていますが、私にはヒロキがいます。きっとヒロキがもうすぐ自分の意志で社会復帰を果たすはず。私はそう思いながら、今日もいつものようにヒロキの食事を作るのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子