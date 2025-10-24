『サザエさん』初のアーケードゲーム『サザエさん まちがいさがし』来春稼働！ 10月26日までラウンドワン アリオ柏店でロケテスト、11月には「AMUSEMENT EXPO」出展も

『サザエさん』が初のアーケードゲームに！ 『まちがいさがし』来春稼働、10月26日までロケテスト開催中！

国民的人気TVアニメ『サザエさん』が、ついにアーケードゲームで登場します！

コナミアーケードゲームスから発表された『サザエさん まちがいさがし』は、来春に稼働開始予定です。

タッチパネルで直感的に操作でき、実際に放送されたアニメの中から問題が出題されます。

「ノーマルモード」のほか、2人で速さを競う「対戦モード」、ステージクリアを目指す「チャレンジモード」の3種類を搭載。

難易度も3段階から選べます！

稼働に先駆け、10月26日（日）までラウンドワンスタジアム アリオ柏店でロケテストが実施中。

さらに11月14日（金）・15日（土）の「AMUSEMENT EXPO 2025」にも出展が決定。

15日に会場でプレーした方には「『サザエさん まちがいさがし』オリジナルステッカー」が配布される予定です（※無くなり次第終了）。

（以下、プレスリリースより）

アーケードゲームの最新作『サザエさん まちがいさがし』が登場！

〜ロケテストの実施および「AMUSEMENT EXPO 2025」に出展が決定〜

株式会社コナミアーケードゲームスは、アミューズメント施設向けまちがいさがしゲーム『サザエさん まちがいさがし』を来春に稼働を開始することをお知らせします。

国民的人気TVアニメ『サザエさん』が、アーケードゲームで初めて登場します。

タッチパネルによる直感的な操作で、簡単に『サザエさん』の世界観をまちがいさがしゲームでお楽しみいただけます。

ゲーム内の問題はすべて実際に放送されたアニメの中から登場し、難易度は「かんたん」、「ふつう」、「むずかしい」の3段階から選べます。

1人でもみんなでも楽しめる「ノーマルモード」と、2人で速さを競ってまちがいさがしが楽しめる「対戦モード」、ステージをクリアすることでたくさん遊べる「チャレンジモード」の3種類のモードから選べます。

稼働開始に向け、10月26日(日)までラウンドワンスタジアム アリオ柏店でロケテストを実施しています。

さらに11月14日(金)および11月15日(土)に開催される「AMUSEMENT EXPO 2025」に『サザエさん まちがいさがし』を出展することを特設サイトにて公開しました。『サザエさん まちがいさがし』をプレーいただいた方に「『サザエさん まちがいさがし』オリジナルステッカー」※を配布予定です。

ぜひ、この機会にロケテスト会場および「AMUSEMENT EXPO 2025」にて『サザエさん まちがいさがし』をお楽しみください。

※11月15日(土)のみ配布、無くなり次第配布終了

▼ラウンドワンスタジアム アリオ柏店 公式サイト

https://www.round1.co.jp/shop/tenpo/chiba-kashiwa.html

▼「AMUSEMENT EXPO 2025」コナミアーケードゲームス特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/event/amusementexpo/

『サザエさん まちがいさがし』ロケテストの詳細情報

◆日時

開催中 〜 2025年10月26日(日)※

※開催時間は各フロアの営業時間に準じます。

◆開催場所

ラウンドワンスタジアム アリオ柏店

住所：〒277-0922 千葉県柏市大島田1丁目6番地1

(ロケテストは先着順にてプレーをご案内します。)

▼ラウンドワンスタジアム アリオ柏店 公式サイト

https://www.round1.co.jp/shop/tenpo/chiba-kashiwa.html

「AMUSEMENT EXPO 2025」の出展内容を発表

「AMUSEMENT EXPO 2025」のコナミアーケードゲームスブースに『サザエさん まちがいさがし』を出展します。

当日は『サザエさん まちがいさがし』を試遊することで、実際のプレー中に出題されるまちがいさがしをお楽しみいただける「『サザエさん まちがいさがし』オリジナルステッカー」をプレゼント

します。※

その他にも『サザエさん まちがいさがし』を紹介するステージを実施予定です。

※11月15日(土)のみ配布、無くなり次第配布終了

▼「AMUSEMENT EXPO 2025」コナミアーケードゲームス特設サイト

https://p.eagate.573.jp/game/event/amusementexpo/

TVアニメ『サザエさん』について

TVアニメ『サザエさん』は長谷川町子による漫画を原作とし、1946年から「夕刊フクニチ」「新夕刊」「夕刊朝日新聞」を経て、1951年から「朝日新聞」朝刊で1974年まで連載されました。

そして1969年にアニメ放送が開始されて以来、フジテレビの日曜日18:30の定番として昭和、平成、令和と長く愛され続け、2024年10月には放送55周年を迎え、「最も長く放映されているテレビアニメ番組」のギネス世界記録を更新しました。

TVアニメ『サザエさん』番組概要

≪放送日時≫ 毎週（日）18時30分〜19時

≪キャスト≫

サザエ：加藤みどり

カツオ：冨永みーな

ワカメ：津村まこと

タラオ：愛河里花子

フネ：寺内よりえ

マスオ：田中秀幸

波平：茶風林

ほか

≪スタッフ≫

原作：長谷川町子

プロデューサー：竹枝義典（フジテレビ）・田中洋一

プロデューサー補佐：小黒凜々花（フジテレビ）

制作：フジテレビ・エイケン

【サザエさん公式HP】https://www.sazaesan.jp/

タイトル:サザエさん まちがいさがし

メーカー:KONAMI

ジャンル:まちがいさがしゲーム

著作権表記:©長谷川町子美術館 ⒸKonami Arcade Games

プレー人数:1〜2人

ロケテスト日程:開催中〜2025年10月26日(日)

ロケテスト会場:ラウンドワンスタジアム アリオ柏店

お問合わせ先:お客様相談室TEL: 0570-086-573 平日: 10:00〜18:00 (休み: 土日祝日)

メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。https://www.konami.com/games/inquiry/jp/