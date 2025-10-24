【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】「コキ使うな！」激怒した夫が義オバにTEL＜第7話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第7話 夫、激怒
【編集部コメント】
ショウジさんは、「サカエおばさんから連絡がきても、無視でいいよ」とミナさんに言ってくれました。しっかりと守ってくれる素敵な旦那さんですね。実はショウジさん、昔から非常識で強引なサカエおばさんが苦手。社会人になってからは、周囲の「大人の常識」と照らし合わせ、ますます「あの人はおかしい、付き合う必要はない」と思うようになっていたそうです。だからこそ結婚の際、近くに住んでいながらも紹介しなかったのかもしれませんね。きっぱりと断り、相手のペースに決して巻き込まれないショウジさん。芯の強い人ですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
【編集部コメント】
