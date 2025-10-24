IPU¤Î¾¾²¬¶Áµ§¤¬J2¥µ¥¬¥óÄ»À´²ÃÆþ¤Ø¡¡2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¡ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤ÈÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤¬Éð´ï¤ÎMF
¡¡J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï24Æü¡¢IPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø3Ç¯¤ÎMF¾¾²¬¶Áµ§¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤Ò¤Ó¤¡Ë¤Î2027¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å67¥¥í¡£¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜU¡½15¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡½18¤ò·Ð¤Æ¡¢IPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ï¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ã»¤ÎÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2027¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢IPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô3Ç¯¤Î¾¾²¬¶Áµ§¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥µ¥¬¥óÄ»À´¤È¤¤¤¦Âç¹¥¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤ä´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¸¬µõ¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×