¡¡J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï24Æü¡¢IPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø3Ç¯¤ÎMF¾¾²¬¶Áµ§¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤Ò¤Ó¤­¡Ë¤Î2027¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¾¾²¬¤Ï·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å67¥­¥í¡£¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜU¡½15¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡½18¤ò·Ð¤Æ¡¢IPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£Ë­ÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ï¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¤­¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ã»¤ÎÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¡£

¡¡¾¾²¬¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö2027¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢IPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô3Ç¯¤Î¾¾²¬¶Áµ§¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥µ¥¬¥óÄ»À´¤È¤¤¤¦Âç¹¥¤­¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤ä´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤É¤ó¤Ê¤È¤­¤â¸¬µõ¤Ë¤Ò¤¿¤à¤­¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×