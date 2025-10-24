行楽の秋到来！ 福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

うみなか＊はなまつり/Flower＊Festival 2025 〜ワクワクがいっぱい！秋の花日和〜

コキアやコスモスなど、さまざまな花の「秋色ガーデン」を楽しめる。また、ハロウィーンイベントや動物たちとの触れ合いも。26日は入園無料。

日時:11月9日(日) まで、 午前9時半〜午後5時半（11月は午後5時まで）

場所: 海の中道海浜公園

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56667/

北欧フェア2025

暮らしを豊かにするアイテムやフードを紹介。 ハンドメードのフェルトバック・キャンドルハウスのほか、定番のシナモンロールやデンマーク式ホットドッグなどが登場。リサ・ラーソンのポップアップショップも。

日時:10月27日(月) まで、午前10時〜午後8時（最終日は午後5時まで）

場所:博多阪急8階催場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56991/

福マルシェ 秋の味覚を味わおう

サツマイモやミニトマト、新米、秋の実りがいっぱい。糸島の天然よもぎを使った「よもぎ餅」、生乳100％で作る「本場イタリアチーズ」、「野菜巻き串やジビエ串」「野菜たっぷりスパイスカレー」も。

日時:10月26日(日)午前9時半〜午後2時

場所:鳥飼八幡宮

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57032/

地下鉄フェスタ 七隈線20周年

車両基地の内部や軌道モータカー、高所作業車などの特殊車両を見学できる「 ワクワク‼工場見学」、人気ベーカリーのパンやおにぎり、コーヒーなど地下鉄沿線のグルメが集まる「地下鉄マルシェ」など。

日時:10月26日(日) 午前10時〜午後4時 （雨天決行、荒天中止）

場所:橋本車両基地

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56513/

ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス

ディズニー・アニメーションの初期の名作から最新の人気作品まで、まるで映画の中に入ったかのような没入感で体験できる新しいイベント。

日時:2026年2月1日(日)まで、午前9時半〜午後5時半（入館は午後4時半まで）。

場所:福岡市博物館

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55776/

このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/