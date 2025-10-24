桂川有人が「66」で1打差9位に浮上 44位の松山英樹ら日本勢は全員決勝進出
＜ジェネシス選手権 2日目◇24日◇ウージョンヒルズCC（韓国）◇7367ヤード・パー71＞韓国開催のDPワールド（欧州）ツアーは第2ラウンドが終了した。
日本勢は4人が出場。第1ラウンドを59位で終えていた桂川有人が、6バーディ・1ボギーの「66」をマークし、首位と1打差のトータル5アンダー・9位タイまで急浮上した。11位で滑り出した中島啓太と星野陸也は、1つずつスコアを落とし、トータル2アンダー・28位タイに後退した。81位タイと出遅れた松山英樹は、1番パー4でイーグルを奪うなど「68」でまとめ、トータル1アンダー・44位タイまで順位を上げた。6アンダーの首位にはリー・ハオトン（中国）、アレックス・フィッツパトリック（イングランド）ら8人が並んでいる。
