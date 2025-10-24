24日午後、新潟市江南区でイノシシが捕獲されました。捕獲直後のイノシシをUXのカメラがとらえました。



24日午後1時半すぎの新潟市江南区。

記者が現場にかけつけると、草むらで倒れているイノシシの姿が－



■新潟市職員

「(Q.麻酔で眠らせている？)はい。区役所と警察がずっと追っていた。」



午前8時ごろ、新潟市江南区亀田工業団地で近くで働く人から「敷地内に体長1mのイノシシ1頭がいる」と警察に通報がありました。警察や区役所の職員・猟友会などが周辺をパトロール。



午後2時ごろ、近くの『かわね公園』で体長1.2m・重さ63kgのイノシシを麻酔銃を使って捕獲しました。



新潟市では、22日から中央区や江南区でイノシシの目撃情報が複数寄せられています。警察はイノシシと遭遇したときはゆっくり後退し、建物や車に避難するよう注意を呼びかけています。