山下美夢有＆西郷真央が“新世紀世代組”を結成 背水の最強ジャパンはペア変更「気分転換も」
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 2日目◇24日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦3日目の対戦カードが発表された。1勝1分け2敗で1.5ptのプールBの日本は、1勝2分け1敗で2ptを獲得している韓国と対決。開催地である韓国とのアウェーの戦いになるが、日本はこれまでの作戦を変更し、新体制で予選通過を目指すことになる。
初日、2日目は“飛びと安定”の竹田麗央＆山下美夢有、“プレースタイルが似ている”西郷真央＆古江彩佳がペアを組んだ。竹田＆山下は1勝1分け、西郷＆古江は2敗。予選通過には最低でも1勝1分け（1.5pt）以上が必須の3日目は、ペアを入れ替えることを決めた。「気分転換も踏まえて」という意図もある組み合わせは、竹田が古江との“最年長＆最年少コンビ”を、2001年生まれで同学年の山下と西郷が“新世紀世代コンビ”を組む。“キャプテン彩佳”は「ベストな状態じゃないのをヘルプしていただく…という考えで、とりあえずシャッフルを（苦笑）。何か違うことをやってみようかなと」。飛距離が出る竹田と西郷、ショットの精度が生命線の山下と古江を、バランスよく組み合わせた形でもある。一方、韓国チームは3日間ともペアは同じ。コ・ジンヨン＆ユ・ヘランが古江＆竹田と、キム・ヒョージュ＆チェ・ヘジンが山下＆西郷と対決する。2大会ぶりの大会制覇を目指す韓国にとっても、予選通過に向けて大事な戦い。集まった多くのギャラリーの声援を背負うが、日本にとってアウェーの雰囲気をモロに受けることは間違いない。ただ“最強”の呼び声高い日本のキャプテンは、「逆にそれを負かすくらいの気持ちでいければ」と話し、西郷も「慣れてはいるのでそこはあまり気にならない。チームに貢献できるように頑張りたい」と意気込む。今季メジャー2勝、米通算6勝を誇る日の丸のユニフォームが、真骨頂をみせる。
