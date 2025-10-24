26日(日)は横殴りの雨に注意、来週は日中でも厚手の上着が必要に【これからの天気(24日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
25日(土)は、ゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に霜注意報が発表されています。
◆10月25日(土)の天気
・上越地方
朝から日差しが届き、昼間は過ごしやすい陽気になるでしょう。
ただ、夕方以降は次第に雲が厚くなりスッキリしない天気になりそうです。
・中越地方
晴れているところも午後は雲が広がり、山沿いでは夜遅くに雨の降り出すところがありそうです。
最高気温は19℃前後で、今日よりやや高くなるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは青空が広がるでしょう。
日中の気温は20℃くらいまで上がり、日差しのもとでは過ごしやすくなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
雲が多めながら晴れ間もあるでしょう。
風も弱く、穏やかな天気になりそうです。
最低気温は7℃前後、最高気温は19℃前後のところが多いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
晴れたり曇ったりの天気ですが、25日(土)のうちは雨が降ることはないでしょう。
日中の気温は18～19℃で、今日と同じくらいかやや高くなりそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、各海域とも最大1mの予想です。
◆週間予報
26日(日)は朝から雨で、午後は雨脚が強まるところもあるでしょう。
27日(月)と28日(火)も冷たい雨が降り、風が強まるところもありそうです。
また、28日(火)ごろからはグッと気温が下がり、日中でも厚手の上着が必要になるでしょう。
◆25日(土)の北信越の天気
周辺各地は天気が下り坂で、長野県や福井県は昼ごろから雨が降るでしょう。
石川県や富山県も夜は雨となりそうです。
26日(日)は雨風ともに強まるところがありそうです。横殴りの雨に注意ください。
25日(土)は、ゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に霜注意報が発表されています。
◆10月25日(土)の天気
・上越地方
朝から日差しが届き、昼間は過ごしやすい陽気になるでしょう。
ただ、夕方以降は次第に雲が厚くなりスッキリしない天気になりそうです。
・中越地方
晴れているところも午後は雲が広がり、山沿いでは夜遅くに雨の降り出すところがありそうです。
最高気温は19℃前後で、今日よりやや高くなるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは青空が広がるでしょう。
日中の気温は20℃くらいまで上がり、日差しのもとでは過ごしやすくなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
雲が多めながら晴れ間もあるでしょう。
風も弱く、穏やかな天気になりそうです。
最低気温は7℃前後、最高気温は19℃前後のところが多いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
晴れたり曇ったりの天気ですが、25日(土)のうちは雨が降ることはないでしょう。
日中の気温は18～19℃で、今日と同じくらいかやや高くなりそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、各海域とも最大1mの予想です。
◆週間予報
26日(日)は朝から雨で、午後は雨脚が強まるところもあるでしょう。
27日(月)と28日(火)も冷たい雨が降り、風が強まるところもありそうです。
また、28日(火)ごろからはグッと気温が下がり、日中でも厚手の上着が必要になるでしょう。
◆25日(土)の北信越の天気
周辺各地は天気が下り坂で、長野県や福井県は昼ごろから雨が降るでしょう。
石川県や富山県も夜は雨となりそうです。
26日(日)は雨風ともに強まるところがありそうです。横殴りの雨に注意ください。