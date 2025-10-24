お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が24日、公式YouTubeチャンネルを更新。インフルエンザに罹患したため休養していたが、体調が回復し、まもなく仕事復帰できることを伝えた。

井口は「ちょっと体調を崩してしまっていてですね、ここ数日お仕事をお休みさせていただいておりました。ご心配ご迷惑おかけしました。すみません」と報告。

現状について「無事に回復してきておりまして、まもなく復帰できるという状況でございます」と明かし、「本当にいろんな方にご迷惑おかけした。お仕事をお休みしてしまったりとかですね。見てくれてる人たち、応援してくれてる人たちにも心配をかけてしまって非常に申し訳ないなと。おかげ様で元気になりました」と語った。

井口は20日に自身のXで「3週間くらいずっと体調悪かったり声出なかったりしたんですが、ついに限界を向かえて高熱が出ちゃいました」と報告。「ちょっとだけお休みさせていただきます。ご迷惑おかけします」と休養することを伝えた。

続く投稿では「インフルエンザでした」と体調不良の原因を発表。「しっかり休んで、しっかり治します」と明かしていた。