「世界中を探しても…」里崎智也、現役時代に激怒したことを告白 選手・監督も巻き込み乱闘寸前に
元プロ野球選手の里崎智也が、24日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『オフレコスポーツ』に出演。現役時代に激怒したエピソードを語った。
『オフレコスポーツ』
同番組は、スポーツ界のオフレコ話を深掘りする“ウラ話”バラエティ。MCは、スポーツに詳しくないと自称する近藤千尋、進行はテレビ朝日・宮本夢羅アナウンサーが務める。
元プロ野球選手の里崎をゲストに迎え、いよいよ25日からスタートする日本シリーズをはじめ、プロ野球にまつわる“ウラ話”をたっぷり語ってもらう。
番組では、里崎が現役時代にブチギレたという外国人打者のエピソードを衝撃映像と共に披露。あまりにも危険なプレーに里崎が巻き込まれた結果、チームの選手や監督らがフィールドに集結し、あわや乱闘寸前という事態になったという。
あんなにも危険なことをする選手は「世界中を探してもいない!」と、里崎も当時の怒りを思い出した様子で訴えた。
ほかにも里崎がブチギレたという現役時代のエピソードに、近藤と宮本アナは「えー!」と目を見開いていた。
【編集部MEMO】
『オフレコスポーツ』は、テレビ朝日で放送されるバラエティ番組。ゲストを迎え、MCの近藤千尋と進行のテレビ朝日宮本夢羅アナウンサーが、スポーツ界のオフレコ話を深掘りしていく。
