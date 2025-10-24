モモコグミカンパニー、食事の約束をした人と連絡不通→タロット占いで「悪い知らせ」のカード すると“予兆”が的中し…
ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』(毎週火曜日23:00〜 全11回)の#1が21日に配信された。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』場面カット (C)AbemaTV,Inc.,
○モモコグミカンパニーのタロット占い
今回は、“国家の裏で暗躍する超能力者SP”と題し、国家と超能力の関係や、裏で起きている“能力者バトル”など、ディープな都市伝説を深掘り。ゲストには桜田通、スピードワゴンの井戸田潤、モモコグミカンパニーが登場し、それぞれが体験した不思議な出来事や“能力の芽生え”について語った。
“超能力と占い”にまつわるトークから、モモコが「1年前にタロット占いを学んで、1日で資格を取得した」と明かし、スタジオは騒然。また実際に当てたことがあるかを聞かれると、モモコは「前にご飯の予定があった方と連絡が取れず、カードを引いたら『悪い知らせ』のカードが出て、結局ドタキャンされたんです」と語り、タロットでの“予兆”が的中したことを報告する。
すると、半信半疑のラランド・サーヤから「ん? それを当たってるとしてるんですか?」とツッコミが。これにモモコは「めちゃくちゃ当たってます! 信じることが大事なんです!」と力強く返し、スタジオの笑いを誘った。
【編集部MEMO】
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
井戸田潤が語る、自粛芸人らの都市伝説!?自ら経験した都市伝説を語る井戸田ある番組がきっかけで宮迫、徳井、渡部が呪いで自粛に追い込まれた!?彼ら3人がやってしまったこととは…?『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』シーズン2がABEMAで無料配信中🔥- ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) October 21, 2025
