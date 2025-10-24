フリーアナウンサーの高島彩が、自身のInstagramで娘たちに作った「小学校最後の運動会のお弁当」を公開した。長女と次女それぞれに手作りした弁当には、ハンバーグをメインにブロッコリーやトマト、れんこんの炒め物など、彩り豊かな食材がぎっしり詰まっている。シマエナガのピックやハート型の卵焼きなど、細部まで可愛らしさが感じられる仕上がりで、母としての愛情があふれている。

「お友達と食べたいからとMyお弁当箱希望」と語りながらも、最終的には姉妹そろってお弁当を囲んだという高島。思いがけない“嬉しい誤算”に笑顔を見せた。投稿には5000件を超える「いいね」が集まり、多くのファンが「見ているだけで幸せ」「センスが素敵」とコメントを寄せている。

フジテレビ時代から「アヤパン」の愛称で親しまれ、現在は2児の母として家庭と仕事を両立する高島。夫の北川悠仁とともに築く家庭は、温かく穏やかな時間が流れている。運動会という節目に見せた母の手作り弁当は、娘たちへの深い愛と成長を祝う気持ちが形になった一品といえる。

参考：https://www.instagram.com/p/CymiAvRpz3B/?utm_source=ig_web_copy_link