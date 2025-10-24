柔らかな秋の陽射しが降り注ぐ表参道に、新木優子が登場した。ペリエ ジュエの期間限定イベント「THE HOUSE OF WONDER」のテープカットセレモニーに姿を見せ、深いグリーンのロングドレスに包まれた姿が通りの視線を集めた。美しいデコルテを引き立てるオフショルダーと、しなやかに伸びた腕のライン。華奢でありながら芯のある佇まいが、ブランドの象徴であるアール・ヌーヴォーの優雅さと響き合う。

ペリエ ジュエは200年以上の歴史を誇るシャンパーニュメゾン。その芸術的なボトルデザインと繊細な味わいで、“シャンパーニュの芸術品”として愛されてきた。今回のイベントでは、迎賓館「メゾン ベル エポック」を思わせる空間がカフェに出現。白いアネモネやステンドグラスに包まれた非日常の中で、来場者はシャンパーニュの香りとアートを楽しむことができる。

アンバサダー就任から一年を迎えた新木は、「自分の感性が磨かれた」と笑顔で語った。その言葉の通り、彼女の一挙手一投足に漂う余裕と知性が、ブランドの哲学を自然に表現している。SNSではファンから「ため息が出るほどきれい」「この雰囲気は唯一無二」と称賛が相次いだ。煌びやかさの中にも静かな気品を宿す新木優子の存在が、ペリエ ジュエの世界をより深く印象づけた瞬間だった。

参考：https://www.instagram.com/p/DQETqKij_-6/