大分県内初の夜間中学となる「学びヶ丘中学校」が2026年4月、大分市に開校するのを前に23日夜、体験授業が行われました。

スーパーボランティアとして知られる尾畠春夫さんも入学を希望していて、熱心に授業を受けていました。

スーパーボランティア尾畠春夫さん

県内初めての夜間中学「学びヶ丘中学校」は2026年4月に大分市に開校します。

夜間中学が設けられる爽風館高校では23日夜、入学希望者や関心がある人を対象とした体験授業が行われました。

熱心に授業を聞く人たちの中には10月、86歳となったスーパーボランティアとして知られる尾畠春夫さんの姿も。

◆スーパーボランティア尾畠春夫さん（86）

「初めての体験だけど、ああ、いいなとは思った。感謝してます。（授業は）90％わかりませんでした」

夜間中学は様々な理由で十分な義務教育を受けられなかった人の学び直しの場となります。

23日夜は尾畠さんを含めて20代から80代までの男女14人が参加し、社会と理科の授業を受けました。

体験授業

◆参加者（20代女性）

「（中学時代に）不登校になりかけ、なかなかうまく学べてないので、こういう機会があってうれしい」

◆参加者（70代男性）

「きょう少し知識がついたなと思っている」

夜間中学の体験授業は2026年1月にも行われる予定です。

また、11月17日と19日にはオンライン形式での体験授業も実施されます。