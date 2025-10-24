【アースミュージック＆エコロジー】ゆったり＆あったかな頼れる秋冬アウター、セール価格で買えちゃいます。編集部の注目は？《26日まで》

2025年10月24日現在、通販サイト「STRIPE CLUB」ではファッションブランドearth music&ecologyの一部アイテムがセール価格に値下げ中。

中でも、今から厳しい冬にかけて手放せない「アウター」はお得な今が買い時です。

編集部注目のアウターを厳選して紹介します！

お買い得すぎん...？

●ダンボールニットフーディーブルゾン

弾力のある着心地とハリのある上品な見た目を両立したブルゾンは、頼れる主役級アウター。

お尻のあたりまですっぽり隠れるゆったりシルエットにフーディーのついたカジュアルなデザインで、デイリーに活躍します。

価格は6999円→4899円。

●襟付きニットアウター

ふっくらとした編み地が暖かいニットアウターは、ゆとりのサイズ感と長めの着丈でナチュラルに体系をカバー。

ふんわりとボリュームのある袖と大きめの襟が印象的で、さり気なく華やかな印象に見せてくます。

価格は5999円→4189円。

●ラグラン切替キルティングブルゾン

キルティング生地にラグランスリーブの切り替えを入れたブルゾンは、シンプルでありながらスパイスの効いた一着。

身幅がゆったりとしているので、ニットなどの厚手のトップスと合わせても窮屈感なく過ごせますよ。

価格は8999円→5398円。

いずれも、10月26日23時59分までの期間限定価格です。

王道の素材にひと癖加えたアウターは着回し力もバツグンで、重宝すること間違いなし！

ちょっと値が張るアウターは、お得な今がチャンスです。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）