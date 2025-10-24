いま日高村で力を入れて復活栽培している土佐の伝統野菜があります。

その栽培が衰退した理由は、美味しくなかったからと言われている野菜です。なぜ今、復活させるのか、その秘密を探ります。



皆さん、土佐八升豆をご存知でしょうか？江戸時代までは高知で盛んに作られていたこの豆。牧野富太郎博士も研究した牧野野菜のひとつでもあります。

いま日高村でいきいきソーシャルアクションプロジェクトとして復活栽培が進められています。この小さな豆に託された大きな役割とは？





土佐八升豆復活栽培の仕掛け人、一般社団法人nosson代表の小野加央里さんです。名前の由来は諸説ありますが実のなりがいいことも説のひとつだと言われています。牧野博士と交流の深かった故･武井近三郎さんの著書によると、牧野博士は手紙の中で八升豆が衰退した理由は味にあるのではないかとしています。「 まずいかったから食べなくなったのではないかと言われている」小野さんはこの美味しくないという豆をなぜ復活させようとしたのでしょう。「新型コロナの流行で、知り合いがメンタルの不調で亡くなった。そのときにもっと食事でメンタル維持を支えられないかと」模索する中で見つけたのが牧野野菜の土佐八升豆。実は高たんぱく、低脂質で18種類ものアミノ酸を含むスーパーフードでした。高知大学のFBC＝土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業に参加し、八升豆研究の第一人者･東京農工大学の藤井義晴名誉教授から株を分けてもらって2020年に土佐八升豆を復活させました。そして豆をおいしく食べるため5年かけて商品化。2025年9月に発売したのがトマト豆ゼリーです。高知大学と日高村の共同研究で日高村のフルーツトマトにはリラックス効果があるといわれるアミノ酸の一種GABAが通常の大玉トマトのおよそ2.1倍含まれていることがわかっていて、この日高産フルーツトマトと土佐八升豆を掛け合わせました。まだ豆の量が足りず量産できないことから2025年度は月に100人限定でHPから販売しています。10月12日土佐八升豆を活かした交流イベントが行われました。参加したのは東京や静岡など県内外から来た13人です。八升豆を栽培するための棚づくりを行いました。地元の人と交流しながら自分の手で作業することで地域への愛着が沸く。日高村の関係人口を増やすことも大きな目的です。愛知県出身の小野さんは東京の広告会社で働いたのち2016年に日高村に移住しました。小野さんが移住を決めたキーパーソンがこのイベントにスタッフとして参加していました。地域の困りごとを解決するNPO法人として全国から注目される日高わのわ会の安岡千春さんです。東日本大震災後、自分の生き方を考え直し様々な地域でボランティアをするなかで安岡さんに出会ったといいます。nossonでは小野さんが移住前に日高村へ“いきつけ”のように毎月通っていた経験から高知での仕事探しや田舎暮らしをサポートする情報サイトを運営。さらに定期的に地域おこし協力隊や移住後に起業したい人たちの勉強会を開いています。時には都市部からプロフェッショナル講師を招きビジネス課題を話し合ったりワークショップを開いたりして、地域外から継続的にアドバイスをしてくれる相談役を作り出します。人的資本と地域資本を同時に成長させるようというこの取り組みもスーパー関係人口創出メンター制度として小野さんが力を入れるひとつです。移住者へのサポートもしながら地域の活力自体も底上げしたい。量産を目指す土佐八升豆は現在20軒の生産者と6つの福祉施設で生産しています。畠山成志さん(76)もそのひとりです。耕作放棄地などを活用し高齢になってもいきいきと活動できる地域にする。これも土佐八升豆生産の大事な役割です。高齢化など地域課題の解決と都市部の健康ニーズを結び付ける土佐八升豆の復活栽培。移住者のサポートと関係人口の拡大。小野さんの活動は地方自治体が抱えるピンチをチャンスに変える潤滑油とも架け橋ともいえます。日高村だけでなく、高知が日本中がいきいきするように。明るく笑い飛ばしながら地域と都市部を繋ぐ小野さんの活動は存在感を増しています。