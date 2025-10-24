なにわ男子の長尾謙杜、女優の山田杏奈が２４日、都内でダブル主演する映画「恋に至る病」（廣木隆一監督）の初日舞台あいさつに登壇した。

内気な男子高校生（長尾）と人気者女子（山田）の初恋を軸に同級生の不審死などが入り交じるストーリー。

長尾は「約１年３か月前に撮影した作品が、初日を迎えてうれしく思います。こんなにも待ってくれてたんだとうれしく思う。反応、感想を楽しみにしているので、たくさん教えてください」と笑顔。山田も「いよいよ公開ということで、夏の暑い中みんなで作り上げた作品が世に出て行く。楽しみでわくわくしてます」と公開を喜んだ。

なにわ男子のメンバーもＹｏｕＴｕｂｅの企画ですでに映画を見ているといい、長尾は「僕が出てる映画を一緒に見るというのははじめてだったので、うれしかったんですけど、緊張した。みんな、かみしめてる感じはした」と語った。

作品内容に関連して最近感じた「ピュア」なことについて聞かれると、長尾は「マネジャーが一緒に町中華行っただけで『めっちゃうまいです』って喜んでくれて、すっごいうれしかったです。ギョーザでテンション上がる２０代っているんだって。僕もギョーザでテンション上がるぐらいピュアでいたいなと」とエピソードを明かした。

山田は子供の頃、地元にあった送電線を「東京タワーだと思っていた」と笑い、長尾はそれに重ねて「僕、東京出てきて４年くらいたつんですけどまだ東京タワー見たら写真撮ってます」とピュアな一面を話した。