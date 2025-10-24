リアルすぎる世界の、リアルじゃありえない遊び方『しょうちゃんネル』、ロブロックスの今がわかる場所『マーチィゲーミング』をご紹介します。

リアルすぎる世界の、リアルじゃありえない遊び方『しょうちゃんネル』

今週のピックアップ

『【超スカッと】前の軽を煽るDQNアルファードに天罰が下る瞬間#shorts』

――まずは自己紹介をお願いします

しょうさん：「主に車ゲームを実況しております『しょうちゃんネル』と申します。YouTubeを始めて5年ほどになります。普段は学生で、学業と両立しながら配信やショート動画の作成を行っています。生配信もゲームでしか出来ないことをゲームのリアルさを合わせて、緊迫感のある実況をしています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

しょうさん：「活動を始めた当初は、スマホの車ゲームを紹介したり、プレイしたりする動画が中心でした。出身が石川県なのですが、高校生の時にSNSを始め、同じ石川県出身のYouTuberである『桐崎栄二』さんの存在を知りました。地元出身でこれだけ人気のある方がいることに衝撃を受け、『自分もやってみたい』と軽い気持ちで始めたのがきっかけです」

――おすすめの動画は何ですか？

しょうさん：「おすすめは『前の軽を煽るDQNアルファードに天罰が下る瞬間』というタイトルの動画です。この動画の魅力は、プレイしている『Assetto Corsa』というゲームの、現実と見紛うほどのリアル感とその中で起こる非現実的な事故とのギャップです。この動画をきっかけにゲームに興味を持ってくれた視聴者さんもいて、ゲームの布教にも繋がったと感じているので、一番のおすすめです。

実は、この動画の撮影にはかなり時間がかかりました。動画に映っている車、つまり内装視点の自分の車と、前の軽自動車、その前の白いワンボックスカーは、全て自分で運転して撮影しているんです。ゴースト機能というものを使っています。一度運転した走行データをゴーストとして再生し、それに合わせて次の車を運転し、さらにそのリプレイに合わせるという作業を繰り返しています。要するに、事故が起こるタイミングなどを緻密に計算しないと、非常に違和感のある映像になってしまいます」

【超スカッと】前の軽を煽るDQNアルファードに天罰が下る瞬間#shorts

https://youtube.com/shorts/X_zUtgjcFkM?si=IL7COPUYp-ncD38M



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

しょうさん：「今年のYouTubeの目標がチャンネル登録者数10万人だったのですが、無事に達成することができました。ありがとうございます。2025年の年末までに登録者数15万人を目指して、これからも毎日投稿を続けていきます。まだチャンネル登録されていない方も、ぜひ一度、動画を見に遊びに来ていただけると嬉しいです！」

車系のゲームに関するライブ配信を行うしょうさんの動画を、この機会にぜひご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『しょうちゃんネル』

https://www.youtube.com/@Shochan0711

Xのアカウント『しょうちゃんネル』

https://x.com/shochanyt

ロブロックスの今がわかる場所『マーチィゲーミング』

今週のピックアップ

『マーチィゲーミング夏祭り2025！今年も盛り上がってくぞおおおおおおお🌞配信！！！！【超参加型】【ROBLOX】ロブロックス』

――まずは自己紹介をお願いします

マーチィゲーミングさん：「ゲームアプリのロブロックスというアプリの中で、会いに行ける実況者ということで活動している『マーチィゲーミング』の『マーチィ』と申します。ロブロックスは開発者さんがいろんなゲームをプレイヤーの皆さんに遊んでいただくというプラットフォームで、そこで実況も行っています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

マーチィゲーミングさん：「息子と一緒に活動しているんですが、息子は『カメ』というキャラクターでやっていて、最初夫の仕事の都合でアメリカに住むことになったのですが、すでにアメリカではロブロックスが流行っていて渡米した際に時間があるため何かしようと思っていたところ、息子からロブロックスというものがあると教えられて始めました」

――おすすめの動画は何ですか？

マーチィゲーミングさん：「おすすめは『マーチィゲーミング夏祭り2025！今年も盛り上がってくぞおおおおおおお🌞配信！！！！』というタイトルの動画になります。チーターが来てしまって、私たちを吹っ飛ばしてしまうんです。チーター機能を載せたアカウントが来るとバリアを突き抜けて、スキンを場外に飛ばしてしまうんです。そういうチート機能を積んだ人たちへの対応が難しくて、マーチィが持っているBANハンマーというキック機能だったり、チーターがやってきても飛ばされないように対応をしたり、イベントが壊されないような工夫をやっています。そもそもマーチィゲーミングというグループに入らないと参加できないとか、ワンクッションをおいたりもしていますね」

マーチィゲーミング夏祭り2025！今年も盛り上がってくぞおおおおおおお🌞配信！！！！【超参加型】【ROBLOX】ロブロックス

https://www.youtube.com/live/pHCN2PUwOu8?si=8QYkLsG2mGGMxp8R



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

マーチィゲーミングさん：「普段は様々なニュースを発信していて、たまに実況動画も出しております。また、メインの活動としては、皆さんとコミュニケーションを取れるようにイベントを行ったりする活動も行っています。ぜひ、ロブロックスを知らない方、アプリを入れてライブにお越しください！」

ロブロックスに関連する動画を投稿し続けるマーチィゲーミングさんの今後の活動に注目です！

YouTubeチャンネル『マーチィゲーミング Marchy Gaming』

https://www.youtube.com/@MarchyGaming

Xのアカウント『Marchy Gaming』

https://x.com/Marchy94023668

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島