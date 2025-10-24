11月21日に公開予定だった映画『ヒグマ!!』が、現在のクマ被害を受けて公開を延期することが24日、映画の製作委員会から発表されました。

映画は、鈴木福さん演じる闇バイトを始めた主人公が、その最中にヒグマに襲われる物語。作中ではクマによる襲撃・食害の描写も含まれるということです。

【以下、製作委員会の発表全文】

この度、2025年11月21日に公開を予定しておりました映画『ヒグマ!!』の公開時期について延期することを決定いたしました。

まず初めに、昨今のクマ被害に遭われた方々、そしてクマの出没警報の下で日々を過ごされている地域の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

現実の被害が続く状況を真摯に受け止め、関係者と綿密に協議を重ねた結果、落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整することといたしました。

本作は、闇バイトとクマ被害という二つの現代的恐怖を交差させた、リアリティ追求型のスリラー映画です。物語には襲撃・食害の描写も含まれますが、それは過激さを目的としたものではありません。

モンスター・スリラーが本来持つ――**「恐怖を通して現実をシミュレーションし、人の生を映す」**という寓意に根ざした表現であり、現実への配慮を大切にしながら、ご鑑賞の皆さまが安心して没入できる上映環境を整えてまいります。

新たな公開日は、改めて確定次第発表いたします。お手持ちのムビチケはそのままご利用いただけますので大切にお持ちください。

引き続き、映画『ヒグマ!!』を応援くださいますようお願い申し上げます。

2025/10/242025 映画『ヒグマ!!』製作委員会