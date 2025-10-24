ウエストランド井口、インフルエンザから復帰へ「ご心配、ご迷惑おかけしました」
お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が24日、自身のSNSを更新。20日から、インフルエンザ療養のため、イベント出演などを見合わせていたが、元気な姿で「"ご心配、ご迷惑おかけしました。元気になりました！！」と題した動画をアップした。
【動画】よかった…元気そうな姿で声を届けたウエストランド井口
動画の冒頭、井口は「お久しぶりでございます。知っている方も多いと思いますが、ここ数日お仕事をお休みさせていただいておりました。ご心配、ご迷惑おかけしました。無事に回復してきておりまして、間もなく復帰できるという状況でございます」と伝えた。
続けて「本当に、いろんな方にご迷惑おかけしたり、お仕事お休みしてしまって、応援してくれてる人たちにも心配をかけてしまって、非常に申し訳ない」と謝罪。「おかげさまで元気になりましたので、またねワーアップしてお仕事できるかなという風に思っております」と呼びかけた。
