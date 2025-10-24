【ドトール】ポチャッコとコラボした福袋、予約開始したよ〜！かわいすぎるオリジナルグッズ付きはファン必見。

ドトールコーヒーが、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とのコラボレーションによる「福袋2026」を、2025年12月26日から数量限定で発売します。

発売に先駆けて、10月24日に店頭で予約を開始しました。

ポチャッコとのコラボ、かわいすぎてゲットしたくなる...

「福袋2026」は、オリジナルバッグセットやコーヒー豆・ドリップカフェセットなどがラインアップ。すべてにドトールのユニフォームを着た特別デザインのポチャッコグッズが付きます。

●新春限定セット

新春セットは、「コーヒー豆セット」と「ドリップカフェセット」の2種類。26年の干支である「午」デザインの紙袋に入っていて、新春を迎えるのにぴったりです。

・コーヒー豆セット

コーヒー豆（マイルドブレンド・ゴールデンモカブレンド・ロイヤルクリスタルブレンド・カフェヨーロピアン）2種または4種と、店舗で使えるコーヒーチケットがセットです。

価格は、2300円／4300円／6300円の3種類があります。

・ドリップカフェセット

マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ハワイコナブレンドのドリップカフェがセットになっています。

価格は、2600円／4900円／7000円／9000円の4種類。

ドリップカフェセットには、25年12月にリニューアルするドリップカフェが入ります。生まれ変わった商品をお得に試せるチャンスですよ。

●オリジナルバッグセット

ドトールのユニフォームを着たポチャッコがデザインされたオリジナルバッグのセットは、6000円と1万1000円の2種類が用意されています。

・「DOUTOR×Pochacco」 オリジナルバッグセット（6000円）

ポチャッコ オリジナルトートバッグ、手のひらサイズのポチャッコ オリジナルマスコットチャーム、ドリップカフェ マイルドブレンド 15パック、コーヒーチケット4枚がセットになっています。

価格は6000円。

・「DOUTOR×Pochacco」 オリジナルバッグセット（1万1000円）

ポチャッコ オリジナルトートバッグ、ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ、ポチャッコ オリジナル巾着、ドリップカフェ マイルドブレンド 30パック、コーヒーチケット 8枚がセットです。

価格は1万1000円。

「福袋2026」の予約は25年10月24日から12月25日まで、店頭とオンラインショップで受け付けています。

発売は25年12月26日で、商品の受取期間と店頭販売期間は25年12月26日から26年１月12日までです。

かわいすぎるアイテムの詳細

・ポチャッコ オリジナルトートバッグ

A４サイズの書類が入るマチの広いバッグは、両端のボタンを閉じればコンパクトな幅に調整できます。内側にもポチャッコがデザインされていて、ファンにはたまらないアイテムです。

また、キーホルダーをかけやすい金具付きなので、「ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム」を付けたり、お気に入りのぬいぐるみを付けたりするのも良いですね。

サイズは、約W315×H240×D130mm。

・ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ

ユニフォーム姿のポチャッコは、ここでしか手に入らない限定品です。

サイズは約W230×H250×D180mm。

・ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム

かばんやポーチなどに付けるのにちょうど良いサイズ。手のひらサイズで、コロンとしたフォルムもキュートです。

サイズは約W110×H120×D80mm。

・ポチャッコ オリジナル巾着

内ポケットが複数付いていて、コスメや小物を入れておくのに使い勝手の良い巾着袋。

サイズは約W200×H190mm、底面は直径約140mmです。

・コーヒーチケット

コーヒーチケットは、25年12月26日から26年5月31日までの期間中、全国のドトールコーヒーショップで利用できます。

引換対象は、ブレンドコーヒー（S）、アメリカンコーヒー（S）、アイスコーヒー（S）の3種類。

●全セット共通のオリジナルグッズ

全ての福袋には、「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」のいずれかひとつが、ランダムで付いてきます。

・シャカシャカキーホルダー

振ると中のパーツがシャカシャカと動く、カギやポーチに付けるのにぴったりなキーホルダー。

サイズは、約W60×H80mmです。

・マグネットクリップ

コーヒー豆を持ったポチャッコがマグネットクリップに。

裏側が磁石なので、冷蔵庫や玄関などに貼って使えます。もちろん、袋の留め具としても便利。

サイズは約W40×H50mmです。

・付箋セット

5種類のオリジナルデザインが楽しめるふせん。合計80枚もあり、たっぷり使えます。

サイズは約W180×H90mm。

今回しか手に入れることができない、かわいすぎるポチャッコとのコラボ福袋。コーヒー好きやキャラクター好きは見逃せません。売り切れる前にぜひチェックしてみて。

（C）'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662180

※価格はすべて税込みです。

